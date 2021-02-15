FT узнала, что Fix Price хочет привлечь $1 млрд в ходе IPO в Лондоне

IPO ритейлера может поставить рекорд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, управляющий сетью магазинов фиксированных цен, планирует привлечь минимум $1 млрд в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже.

Компания планирует подать документы в понедельник, размещение может состояться в марте, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Ритейлер может быть оценен в $6 млрд. Его IPO может стать крупнейшей на LSE сделкой для российских компаний с 2017 года, отмечает издание.

Сеть Fix Price была создана в 2007 году основателями "Копейки" Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. Компания работает по модели "все товары по одной цене" (one price shop), основу ее ассортимента составляют непродовольственные товары. После девальвации рубля в 2014 году ритейлер сократил импорт и ввел несколько ценовых категорий, чтобы снизить риски курсовой волатильности. Сейчас Fix Price продает товары по шести фиксированным ценам от 50 до 199 рублей, сеть объединяет 4 043 магазина, говорится на ее сайте.

Возможное IPO сети Fix Price обсуждается уже несколько лет. В 2016 году газета "Ведомости" писала о смене акционеров компании, в результате которой долю в ритейлере получила структура "ВТБ Капитала" (около 10%, по данным одного из источников издания). Банк может продать долю в Fix Price на IPO в горизонте трех-пяти лет, сообщалось тогда. В 2018 году "Коммерсантъ" также со ссылкой на источники писал, что Fix Price рассматривает IPO или частное размещение акций в текущем или следующем, 2019 году.

В 2020 году миноритарную долю в Fix Price приобрела структура Goldman Sachs, сообщал Bloomberg со ссылкой на Ломакина.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 100% долей в ООО "Бэст Прайс" (операционной компании Fix Price) принадлежат кипрской Kolmaz Holdings Ltd.

Выручка "Бэст Прайс" по РСБУ в 2019 году выросла на 31,2%, до 143,044 млрд рублей (в 2018 году - на 34,8%). Чистая прибыль увеличилась вдвое - до 12,442 млрд рублей (в 2018 году чистая прибыль ритейлера также выросла в два раза - до 6,664 млрд рублей с 3,343 млрд рублей годом ранее).

Сама компания ранее не раскрывала свои финансовые показатели, но в октябре опубликовала финрезультаты за 2019 год (выручка - 142,9 млрд рублей, EBITDA - 27,2 млрд рублей, чистая прибыль - 13,2 млрд рублей по МСФО).

Тогда же ритейлер раскрыл операционные показатели по итогам III квартала и девяти месяцев 2020 года. В III квартале продажи сопоставимых магазинов (проработавших не менее года, LfL) увеличились на 20,6%, в январе-сентябре - на 15,9%. Абсолютные показатели продаж ритейлер не раскрыл.

Кроме России Fix Price представлена в Белоруссии (134 магазина на конец сентября), Казахстане (69), Латвии (10), Узбекистане (9), Грузии (4) и Киргизии (2).