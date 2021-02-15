Fix Price объявил о планах провести IPO в Лондоне и Москве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price официально объявил, что планирует первичное размещение на Лондонской фондовой бирже. Вторичный листинг планируется на "Московской бирже", говорится в сообщении компании на LSE.

Структура сделки предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура "Марафон Групп" Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group)).

Также Luncor продаст определенное количество GDR в интересах отдельных топ-менеджеров компании и "других миноритарных акционеров", чтобы дать им возможность монетизировать часть своих пакетов. Основатели компании сохранят "существенную" долю в компании после IPO.

Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Основатели сети Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян владеют по 41,7% акций ритейлера, говорится в материалах для инвесторов, распространенных к предстоящему IPO. Вместе они контролируют 83,4% акций.

Marathon Group Александра Винокурова контролирует 9,9% Fix Price Group Ltd., Goldman Sachs - 4%, топ-менеджмент - 2,3%.

Ранее о планах ритейлера выйти на LSE и привлечь как минимум $1 млрд писала Financial Times со ссылкой на источники.

Fix Price в 2007 году создали основатели "Копейки" Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. Это сеть магазинов фиксированных цен. Компания работает по модели "все товары по одной цене" (one price shop), основу ее ассортимента составляют непродовольственные товары. После девальвации рубля в 2014 году ритейлер сократил импорт и ввел несколько ценовых категорий, чтобы снизить риски курсовой волатильности. Сейчас Fix Price продает товары по шести фиксированным ценам от 50 до 199 рублей, сеть объединяет 4 043 магазина.

Возможное IPO сети Fix Price обсуждается уже несколько лет.

В 2020 году миноритарную долю в Fix Price приобрела структура Goldman Sachs, сообщал Bloomberg со ссылкой на Ломакина.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 100% долей в ООО "Бэст Прайс" (операционной компании Fix Price) принадлежат кипрской Kolmaz Holdings Ltd.

Выручка "Бэст Прайс" по РСБУ в 2019 году выросла на 31,2%, до 143,044 млрд рублей (в 2018 году - на 34,8%). Чистая прибыль увеличилась вдвое - до 12,442 млрд рублей (в 2018 году чистая прибыль ритейлера также выросла в два раза - до 6,664 млрд рублей с 3,343 млрд рублей годом ранее).

Компания ранее не раскрывала свои финансовые показатели, но в октябре опубликовала отчет за 2019 год (выручка - 142,9 млрд рублей, EBITDA - 27,2 млрд рублей, чистая прибыль - 13,2 млрд рублей по МСФО). Тогда же ритейлер раскрыл операционные показатели по итогам III квартала и девяти месяцев 2020 года. В III квартале продажи сопоставимых магазинов (проработавших не менее года, LfL) увеличились на 20,6%, в январе-сентябре - на 15,9%. Абсолютные показатели продаж ритейлер не раскрыл.

Кроме России Fix Price представлена в Белоруссии (134 магазина на конец сентября), Казахстане (69), Латвии (10), Узбекистане (9), Грузии (4) и Киргизии (2).