Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,7-0,8%

Индексы МосБиржи и РТС превысили 3500п и 1500п

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent закрепилась выше $63 за баррель) благодаря надеждам на восстановление глобальной экономики, подогреваемым успешным внедрением вакцин от коронавируса; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,7-0,8% и превысили рубежи 3500 и 1500 пунктов соответственно.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3504,77 пункта (+0,7%), индекс РТС – 1507,89 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар просел до 73,23 рубля (-0,09 рубля), золото стоит $1823,2 за тройскую унцию (без изменений).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Северстали" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), "Россетей" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), UC Rusal (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "ММК" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный: растут азиатские индексы, дорожает нефть, доллар остается относительно слабым. Однако динамика контрактов на промышленные металлы уже не столь позитивная, а доходность по казначейским обязательствам США продолжает расти. Поэтому утром российские инвесторы могут попытаться двинуть индекс МосБиржи выше отметки 3500, но по поводу закрепления выше нее остаются сомнения. Рубль, скорее всего, продолжит следовать за нефтью, которая сохраняет позитивный настрой из-за производственных проблем в США.

В Великобритании первую дозу вакцины получили уже 15 млн человек, а это значит, что в обозримом будущем возникнет тот самый коллективный иммунитет, который позволит открыть экономику. Собственно говоря, глобальный инвестор жил все последнее время именно с этой надеждой. В США вакцинацией охвачено уже 53,8 млн человек, в России процесс вакцинации также набирает обороты, отмечает Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что сохранение позитивного внешнего фона может позволить индексу МосБиржи протестировать зону исторических максимумов уже во вторник.

Инерция к росту сохранилась на фоне новостей о прогрессе в вакцинации (ВОЗ, наконец, включила вакцину от AstraZeneca в перечень рекомендуемых препаратов, на этой неделе к вакцинации приступят Австралия и Новая Зеландия), а также ввиду все более благоприятной ценовой конъюнктуры на товарных рынках (нефть марки Brent обновляет максимумы с января прошлого года, промышленные металлы - на многолетних максимумах), вызванной ожиданиями сохранения высокого спроса со стороны КНР и притока ликвидности после принятия нового масштабного пакета поддержки экономики США. Рынки в целом уже заложились на позитивный сценарий - скорый запуск стимулов администрацией Джо Байдена, причем в анонсированном объеме $1,9 трлн. Стимулы - это один из ключевых поддерживающих рост факторов, хотя насколько оперативно они будут утверждены и в каком объеме, до сих пор не вполне ясно.

Сохранение позитивного внешнего фона может позволить индексу МосБиржи протестировать зону 3500-3520 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных новостей интерес представляют отчетности "Яндекса" и "НорНикеля", отмечает Локтюхов.

В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов, в Европе индексы выросли, при этом германский индекс DAX (+0,4%) в ходе торгов обновил исторический максимум.

Успешное внедрение вакцин от коронавируса и перспективы принятия дополнительных стимулирующих мер в США поддерживают надежды инвесторов на восстановление мировой экономики, пишет Trading Economics.

В Великобритании стартовала вакцинация от COVID-19 пожилых и входящих в группы риска жителей, сообщил в понедельник британский премьер Борис Джонсон.

Тем временем в Австралию и Новую Зеландию в понедельник прибыли первые партии доз вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, сообщают СМИ со ссылкой на власти стран.

Число новых заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 109 млн человек, более 2,4 млн умерли.

Во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, в Китае продолжаются новогодние каникулы по лунному календарю, торги акциями Гонконга возобновились после выходных - индекс Hang Seng растет на 1,9%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%) на фоне распространения вакцин и надежд на принятие дополнительных стимулирующих мер в США.

Нефть

Нефть утром во вторник обновляет максимумы с января 2020 года на сигналах снижения объемов добычи и нефтепереработки в США; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $63,53 за баррель (+0,4% и +1,4% накануне), мартовская цена WTI - $60,19 за баррель (+1,2% к уровню пятницы, накануне торги на NYMEX не проводилось из-за выходного в США).

Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США.

В этих условиях некоторые из крупных нефтедобывающих предприятий в США были приостановлены. По оценкам Energy Aspects, общий объем приостановленных мощностей составляет более 3 млн баррелей в сутки (б/с).

Из-за холодной погоды добыча нефти в Пермском бассейне упала примерно на 1 млн б/с, свидетельствуют оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Забастовки в Норвегии, о возможности которой ранее говорила Equinor ASA, удалось избежать благодаря тому, что члены профсоюза SAFE и Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association), представляющая работодателей, в понедельник смогли решить спорные вопросы.