Доллар подешевел на 12 копеек

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Во вторник утром рубль дорожает к доллару и евро на "Московской бирже" вслед за растущими котировками нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,2-73,29 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 12,25 копейки до 73,2 рубля. Евро подешевел на 9,5 копейки до 88,88 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 11,02 копейки к уровню закрытия понедельника, до 80,26 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,67 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,04 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря дорожающей нефти. Цены на нефть, находящиеся на максимумах с января 2020 года, продолжают расти во вторник на сигналах снижения объемов добычи и нефтепереработки в США.

Кроме того, инвесторы испытывают оптимизм по поводу распределения по всему миру вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, которое позволит странам обеспечить восстановление и развитие экономики. Поддержку рынкам также оказывают надежды на принятие дополнительных стимулирующих мер в США, пишет Trading Economics.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в минувшие выходные заявил, что в стране уже было использовано 15 млн доз вакцины от COVID-19. Таким образом, Великобритания по темпам вакцинации обгоняет другие крупные страны.

Президент США Джозеф Байден ранее заверял, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc., так и от Pfizer Inc. - BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, тем временем сообщает Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США. В этих условиях некоторые из крупных нефтедобывающих предприятий в США были приостановлены. По оценкам Energy Aspects, общий объем приостановленных мощностей составляет более 3 млн баррелей в сутки (б/с).

Из-за холодной погоды добыча нефти в Пермском бассейне упала примерно на 1 млн б/с, свидетельствуют оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,33%, до $63,51 за баррель. В понедельник Brent подорожала на 1,39%, до $63,3 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,16% к уровню закрытия торгов 12 февраля, до $60,16 за баррель. 15 февраля основных торгов на NYMEX не проводилось из-за выходного в США.