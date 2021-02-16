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Выручка "Яндекса" в IV квартале выросла до 71,6 млрд руб.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в IV квартале 2020 года выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 71,6 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Этот показатель учитывает финансовые результаты "Яндекс.Маркета", 100% которого было консолидировано в июле. Без его учета выручка повысилась на 24%, до 63,9 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA с учетом "Яндекс.Маркета" увеличилась на 6% - до 14 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 19,6%. Без учета актива в e-commerce показатель составил 17,1 млрд рублей, продемонстрировав рост на 29%, рентабельность составляет 26,7%.

Показатель по выручке оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что общая выручка "Яндекса" увеличится на 35,7%, до 70,13 млрд рублей. Динамика скорректированной EBITDA с учетом "Яндекс.Маркета" также оказалась лучше ожиданий аналитиков, которые оценивали сокращение показателя на 1,2%, до 13,07 млрд рублей.

За 2020 год интернет-компания получила консолидированную выручку в размере 218,3 млрд рублей - показатель вырос по отношению к 2019 году на 24%. "Яндекс" прогнозирует до 47% роста выручки в 2021 году, она может достичь от 305 млрд рублей до 320 млрд руб.

Рост в сегменте такси превысил 50%

Консолидированная выручка сегмента такси "Яндекса" составила 22,3 млрд рублей по итогам IV квартала 2020 года, увеличившись по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 54%. Скорректированная EBITDA сегмента составила 1,8 млрд рублей против отрицательного показателя в 152 млн рублей по итогам IV квартала 2019 года.

Сегмент включает в себя сервисы такси, доставки продуктов и еды из ресторанов "Яндекс.Еда", сервис экспресс-доставки "Яндекс.Лавка", логистический бизнес и каршеринг "Яндекс.Драйв".

Количество поездок сервиса такси в отчетном периоде выросло на 17% год к году (без учета доставки).

Выручка каршерингового бизнеса "Яндекс.Драйв" в IV квартале составила 2,5 млрд рублей, практически не изменившись в годовом выражении. Скорректированная EBITDA "Яндекс.Драйв" составила 92 млн рублей, продемонстрировав прибыль по показателю второй квартал подряд.

По итогам 2020 года консолидированная выручка сегмента такси выросла на 49% год к году - до 68 млрд рублей. Доля выручки этого сегмента составила 31% от всей выручки "Яндекса" по итогам 2020 года (218,3 млрд рублей).

Яндекс

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