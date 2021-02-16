EBITDA Норникеля в 2020 году упала на 3% из-за расходов на аварию
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - EBITDA "Норильского никеля" в 2020 году по МСФО составила $7,7 млрд, что на 3% ниже уровня 2019 года, сообщила компания.
Сокращение объясняется признанием расходов по экологическим резервам на сумму более $2 млрд, связанных с утечкой дизтоплива в Заполярном филиале, а также расходами на борьбу с распространением коронавируса ($157 млн) и накоплением запасов готовой продукции.
Консенсус-прогноз по этому показателю, составленный на основе опроса аналитиков восьми инвестбанков, составлял $7,72 млрд.
Консолидированная выручка увеличилась на 15%, до $15,5 млрд, прежде всего за счет роста биржевых цен на палладий и родий, а также планового наращивания производства на Быстринском ГОКе. Аналитики ожидали выручку на уровне $15,35 млрд.
Объем капитальных вложений увеличился в 2020 году на 33%, до $1,8 млрд, вследствие реализации горных проектов на Талнахском месторождении, разработки проекта "Южный Кластер", увеличения капремонтов объектов энергетической инфраструктуры, инвестиций в промбезопасность, а также начала активной фазы строительства "Серного проекта".
В 2021 г. "Норникель", как и планировалось ранее, ожидает резкого роста capex - до $3-3,4 млрд.
Соотношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2020 г. снизилось до 0,6x при снижении чистого долга на 33%, до $4,7 млрд. Net debt/EBITDA для цели расчета дивидендов составил 0,5x.
Основные финансовые показатели "Норникеля" в 2020 г.:
|2020 г
|2019 г
|Изменение, %
|Выручка
|15 545
|13 563
|15%
|EBITDA
|7 651
|7 923
|(3%)
|Рентабельность EBITDA
|49%
|58%
|-
|Чистая прибыль
|3 634
|5 966
|(39%)
|Капитальные затраты
|1 760
|1 324
|33%
|Свободный денежный поток
|6 640
|4 889
|36%
|Нормализованный чистый оборотный капитал
|712
|985
|(28%)
|Чистый долг
|4 705
|7 060
|(33%)
|Чистый долг/EBITDA
|0,6x
|0,9x
|(0,3x)
|Выплаченные в ходе периода дивиденды на акцию ($)
|26,3
|26,3
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Чистый оборотный капитал снизился на 28%, до $0,7 млрд, прежде всего за счет ослабления курса рубля и изменения задолженности по налогу на прибыль, что было частично компенсировано накоплением запасов готовой продукции.
Свободный денежный поток вырос на 36%, до $6,6 млрд, благодаря росту выручки и плановому наращиванию производства на ГРК "Быстринское".