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EBITDA Норникеля в 2020 году упала на 3% из-за расходов на аварию

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - EBITDA "Норильского никеля" в 2020 году по МСФО составила $7,7 млрд, что на 3% ниже уровня 2019 года, сообщила компания.

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Сокращение объясняется признанием расходов по экологическим резервам на сумму более $2 млрд, связанных с утечкой дизтоплива в Заполярном филиале, а также расходами на борьбу с распространением коронавируса ($157 млн) и накоплением запасов готовой продукции.

Консенсус-прогноз по этому показателю, составленный на основе опроса аналитиков восьми инвестбанков, составлял $7,72 млрд.

Консолидированная выручка увеличилась на 15%, до $15,5 млрд, прежде всего за счет роста биржевых цен на палладий и родий, а также планового наращивания производства на Быстринском ГОКе. Аналитики ожидали выручку на уровне $15,35 млрд.

Объем капитальных вложений увеличился в 2020 году на 33%, до $1,8 млрд, вследствие реализации горных проектов на Талнахском месторождении, разработки проекта "Южный Кластер", увеличения капремонтов объектов энергетической инфраструктуры, инвестиций в промбезопасность, а также начала активной фазы строительства "Серного проекта".

В 2021 г. "Норникель", как и планировалось ранее, ожидает резкого роста capex - до $3-3,4 млрд.

Соотношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2020 г. снизилось до 0,6x при снижении чистого долга на 33%, до $4,7 млрд. Net debt/EBITDA для цели расчета дивидендов составил 0,5x.

Основные финансовые показатели "Норникеля" в 2020 г.:

2020 г 2019 г Изменение, %
Выручка 15 545 13 563 15%
EBITDA 7 651 7 923 (3%)
Рентабельность EBITDA 49% 58% -
Чистая прибыль 3 634 5 966 (39%)
Капитальные затраты 1 760 1 324 33%
Свободный денежный поток 6 640 4 889 36%
Нормализованный чистый оборотный капитал 712 985 (28%)
Чистый долг 4 705 7 060 (33%)
Чистый долг/EBITDA 0,6x 0,9x (0,3x)
Выплаченные в ходе периода дивиденды на акцию ($) 26,3 26,3 =

Чистый оборотный капитал снизился на 28%, до $0,7 млрд, прежде всего за счет ослабления курса рубля и изменения задолженности по налогу на прибыль, что было частично компенсировано накоплением запасов готовой продукции.

Свободный денежный поток вырос на 36%, до $6,6 млрд, благодаря росту выручки и плановому наращиванию производства на ГРК "Быстринское".

Норильский никель

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