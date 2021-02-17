Исследование показало рост доступности кредитов для МСП за счет льготных программ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские МСП, несмотря на снижение выручки и прибыли, нарастили в 2020 г. кредитный портфель на 13% и при этом сумели пока не увеличить масштабы просрочки, свидетельствуют данные исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ), Frank RG с использованием данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Драйвером стали льготные программы, которые позволили существенно увеличить проникновение кредитования и повысить его доступность.

Льготные кредиты выдавались с апреля по ноябрь, в этот период на них пришлась четверть всех выдач с точки зрения суммы, или 68% от общего числа займов в штуках. Более 80% всех льготных кредитов получили компании микро- и малого бизнеса, показывают данные исследования.

В результате, в частности, доля компаний микробизнеса, имеющих хотя бы один действующий кредит, увеличилась в 2020 году более чем вдвое - с 3,3% до 8% от общего числа активных компаний в этом сегменте (число самих компаний при этом несколько сократилось). В малом бизнесе аналогичный показатель вырос меньше: с 10% до 14,8%, в среднем бизнесе еще скромнее - с 25,3% до 26,6%, говорится в исследовании.

Рассчитываемый "Опорой России" и ПСБ индекс RSBI показал, что в ноябре доступность кредитования для бизнеса была максимальной за всю историю наблюдений.

Показатели просрочки и дефолта, согласно данным ОКБ, по итогам 2020 г. не увеличились и даже, вопреки ожиданиям, оказались ниже уровней предыдущих годов; процентные ставки благодаря мерам государства и снижению ключевой ставки ЦБ опустились до минимальных значений за все время наблюдения.

В самом сложном сегменте, в микробизнесе, индекс проблемных кредитов, показывающий долю компаний, которые допустили просрочку на 30 и более дней за последние 6 месяцев, снизился до минимального с начала 2010-х годов уровня и составил в четвертом квартале 9%.

Индекс качества кредитного портфеля среднего бизнеса в 2020 году практически не изменился. Доля средних предприятий с просрочкой более 30 дней в течение 6 месяцев выросла за год с 3,6% до 3,8%.

В то же время, считают авторы исследования, поскольку до недавнего времени по большей части льготных выдач действовал мораторий на выплаты, отследить качество портфеля пока невозможно, и информация об обслуживании долга появится позже.

Льготное кредитование компаний перенесло часть проблем в будущие периоды, и есть риск, что портфель льготных кредитов в дальнейшем может стать "концентрацией неплатежей и дефолтов", говорится в обзоре.

"За счет господдержки, пролонгаций и кредитных каникул удалось смягчить, но не решить проблемы, с которыми столкнулись многие пострадавшие от последствий пандемии небольшие бизнесы. Многое теперь будет зависеть от темпов роста экономики и восстановления потребительского спроса", - сказал "Интерфаксу" директор аналитических сервисов для МСБ ОКБ Роман Божьев.