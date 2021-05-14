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Малый бизнес в марте взял кредитов на 33% больше,чем в феврале

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Малые и средние предприятия (субъекты МСП) привлекли в марте 2021 года кредиты на 875,1 млрд рублей, что на 33% больше, чем в феврале, и на 7% меньше рекордного показателя декабря 2020 года (942 млрд рублей), следует из информации на сайте Банка России.

По сравнению с мартом 2020 года объем кредитов в марте 2021 года был больше на 22%.

В марте 2021 года МСП было предоставлено 142 800 кредитов, их получили 126 900 предприятий. Это выше показателей марта 2020 года соответственно на 13% и на 13,7%. Мартовские показатели стали максимальными с ноября прошлого года.

Общая задолженность субъектов МСП по кредитам в марте выросла на 1,9%, до 6 трлн 162,9 млрд рублей. За год она увеличилась на 24,5%.

Количество субъектов МСП, имеющих задолженность, в марте снизилось на 7,4%, до 442,2 тыс. Это минимальное значение этого показателя за семь месяцев, начиная с 1 сентября 2020 года.

Количество субъектов МСП, имеющих просроченную задолженность, в марте выросло на 0,7%, до 34,2 тыс. Из-за снижения общего количества заемщиков доля субъектов МСП с просрочкой увеличилась за месяц до 7,7% с 7,1%, до максимального значения с 1 июля, когда оно составляло 8,8%.

Доля кредитов МСП в общей сумме рублевых кредитов предприятиям нефинансового сектора снизилась до 19,4% с 19,5% в феврале.

Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам сроком до года, предоставленным российскими банками МСП, впервые опустилась ниже 8% годовых. В феврале она составила 8,04%, в марте - 7,98%.

Средневзвешенная ставка по кредитам МСП на срок от года до трех лет в январе впервые опускалась ниже 8%-ного уровня (7,91%), но в феврале поднималась до 8,16%, в марте вновь приблизилась к 8%-ному рубежу (до 8,02%).

Ставка по кредитам на срок свыше трех лет, которая в январе впервые пробила 7%-ный уровень, снизившись до 6,98%, а в феврале обновила минимум ставки, снизившись до 6,95%, в марте вновь поднялась выше 7% (7,07%).

В марте 53% рублевых кредитов МСП предоставлялись на срок менее года, 24% - от года до трех лет и 23% - свыше трех лет.

Банк России

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