АДР Ozon упали на МосБирже на новостях о размещении конвертируемых бондов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американские депозитарные расписки (АДР) Ozon, подраставшие на Московской бирже на 2,6% после публикации результатов за IV квартал 2020 года, перешли к снижению на новостях о размещении конвертируемых облигаций; теряют в середине дня почти 4,5%, опустившись до 4511 рублей за штуку.

Маркетплейс Ozon, который в конце прошлого года получил $1,2 млрд по итогам IPO и частного размещения в пользу основных акционеров - АФК "Система" и Baring Vostok, собирается еще раз привлечь крупную сумму на рынке, теперь посредством конвертируемых облигаций.

Компания сообщила, что планирует разместить бонды с погашением в 2026 году на сумму около $650 млн, конвертируемые в ADS Ozon с листингом на Nasdaq. Начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 40-45% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля. Организаторами сделки выступают Morgan Stanley и Goldman Sachs.

В сообщении не уточняется, для чего именно Ozon потребовались дополнительные финансовые ресурсы. Деньги планируется направить на органический рост, стратегические инвестиции, экспансию в "новые вертикали" и общие корпоративные цели, говорится в релизе.