Российские биржевые индексы завершили торги в минусе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду растерял весь прирост с начала недели на фоне общемировых распродаж на фондовых площадках и наметившейся нисходящей коррекции перегретой нефти (Brent после роста к $64,75 за баррель потеряла в цене $1).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 1,7% и составил 3436,8 пункта (максимум дня - 3505,19 пункта), индекс РТС упал на 2,2% до 1462,35 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4%.

Доллар подорожал на 41,25 копейки до 74,04 рубля, золото подешевело на 1,3%, до $1774,9.

Подешевели акции "Роснефти" (-4%), АДР Ozon (-3,7%), бумаги "Яндекса" (-3,2%), "Татнефти" (-3,1%), "ЛУКОЙЛа" (-3%), ПАО "Полюс" (-3%), Polymetal (-2,9%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), "Россетей" (-2,5%), "Газпрома" (-2,4%), "ММК" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (-1,5%), "Магнита" (-1,5%), "НЛМК" (-1,2%), "МТС" (-1,2%), АФК "Система" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), ВТБ (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,9% "префы"), "РусГидро" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Утренний рост АДР Ozon после публикации результатов за IV квартал 2020 года сменился откатом на новостях о планах размещения конвертируемых облигаций.

Маркетплейс Ozon, который в конце прошлого года получил $1,2 млрд по итогам IPO и частного размещения в пользу основных акционеров - АФК "Система" и Baring Vostok, собирается еще раз привлечь крупную сумму на рынке, теперь посредством конвертируемых облигаций. Компания сообщила, что планирует разместить бонды с погашением в 2026 году на сумму около $650 млн, конвертируемые в ADS Ozon с листингом на Nasdaq. Начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 40-45% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля.

В IV квартале 2020 года Ozon увеличил оборот в 2,4 раза, впервые закончив год с положительным операционным денежным потоком. Оборот Ozon (GMV, gross merchandise value - оборот от продаж с учетом НДС за вычетом возвратов, отмененных заказов и скидок), включая услуги, вырос более чем на 140% и превысил 74 млрд рублей, сообщила компания в среду. По итогам года показатель GMV составил 195 млрд рублей, увеличившись также на 140%. Ozon планирует опубликовать финансовые результаты за 2020 год 30 марта.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в IV квартале сократилась на 3% - до 43,8 млрд рублей, тогда как рынок ожидал 46 млрд рублей; чистая прибыль за 2020 год составила 67,8 млрд рублей против 865 млрд рублей годом ранее.

По расчетам "Интерфакса", финальные дивиденды "НОВАТЭКа" за 2020 год могут составить 16,01 рубля на акцию, всего за год - 27,83 рубля с учетом уже выплаченных 11,82 рубля за первое полугодие.

Подорожали ГДР TCS Group (+4%), акции UC Rusal (+2,4%), "Московской биржи" (+1,1%), "Норникеля" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%).

Акции "Норникеля" заняли место бумаг "Яндекса" в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки, как и предполагали аналитики. Результаты были объявлены в ночь на 17 февраля по московскому времени. Таким образом, в настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Норникель" и Сбербанк. В индекс 10/40 с весом 4,69% также вошли GDR TCS Group, включенные ранее в основной индекс MSCI Russia в ходе февральского пересмотра. Изменения вступят в силу 26 февраля 2021 года после закрытия торгов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Энел Россия" (-6,2%, до 0,856 рубля), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-5,9%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-5,3%), ПАО "Южуралникель" (-4,8%), "ОГК-2" (-3,6%), "ВСМПО-Ависма" (-3,4%), ПАО "Русолово" (-3,1%).

Котировки "Энел Россия" откатились к уровням апреля прошлого года после презентации стратегии компании, в которой ожидается снижение прибыли и отсутствуют планы по выплатам дивидендов за 2020 год.

ПАО "Энел Россия" ожидает чистую прибыль по итогам работы в 2020 году на уровне 4,6 млрд руб., что ниже показателя 2019 года почти на 39%. Показатель EBITDA может снизиться с 15,3 млрд руб. в 2019 году до 9,9 млрд руб. по итогам 2020 года. Это ниже не только факта 2019 года, но и прежних планов компании: ранее "Энел Россия" рассчитывала получить прибыль по итогам 2020 года на уровне 6,2 млрд руб., EBITDA - на уровне 11,2 млрд руб. Снижение показателей ожидается и в текущем, 2021 году. Так, прибыль может сократиться до 3 млрд руб., EBITDA - до 7,5 млрд руб.

Кроме того, "Энел Россия" не планирует выплачивать акционерам дивиденды за 2020 год, следует из презентации компании. Объем выплат будет перенесен на 2023 год, когда компания планирует направить акционерам 5,2 млрд руб., а в 2022 году выплаты должны составить 3 млрд руб.

Лидерами роста в среду выступили акции ПАО "Белуга групп" (+40%, до 4442 рублей - новый максимум; за последние несколько дней бумаги выросли более чем вдвое), ПАО "ГАЗ" (+6,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+3,6%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+2,5%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+2,1% и +4,1%), ГДР MDMG (+1,4%).

В конце декабря прошлого года совладелец, председатель правления компании "Белуга групп" Александр Мечетин сообщил, что компания планирует уточнить дивидендную политику, при этом минимальная планка выплат снижаться не будет.

Кроме того, Мечетин заявил тогда, что "Белуга групп" планирует в течение двух лет для увеличения free float продать в рамках SPO квазиказначейский пакет, который составляет более 20% от капитала компании (сейчас free float составляет менее 20%). По его словам, небольшая доля акций в свободном обращении является серьезным ограничителем для роста капитализации ПАО "Белуга групп".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 105,79 млрд рублей (из них 19,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,49 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,24 млрд рублей - на акции "Норникеля").