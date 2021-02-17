Правительство утвердило пятилетний план развития рынка СПГ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило дорожную карту развития рынка сжиженного природного газа (СПГ) на ближайшие 5 лет, сообщил на заседании в среду премьер-министр Михаил Мишустин и отметил важность газификации для социально-экономического развития регионов.

"Необходимо ускорить такую работу, чтобы тепло пришло в дома как можно скорее. Причем по доступным для людей ценам", - сказал он и напомнил, что президент Владимир Путин обращал особое внимание на этот вопрос.

По его словам, план также предусматривает увеличение производства СПГ и создание инфраструктуры для автономной газификации в труднодоступных районах, где не всегда можно проложить трубы, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

Также премьер отметил бОльшую экологичность СПГ по сравнению с традиционными видами топлива. Дорожная карта предусматривает в связи с этим развитие инфраструктуры, которая позволит применять СПГ в любом виде транспорта.