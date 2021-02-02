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Будущие СПГ-проекты обяжут приоритетно поставлять газ на рынок РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Чиновники договорились включать в условия аукционов на участки недр под СПГ-проекты приоритет поставок на внутренний рынок.

Такое решение было принято на совещании у заместителя председателя правительства РФ Александра Новака в прошлую среду по вопросу подготовки стратегии развития СПГ отрасли в РФ.

В частности, было решено дополнить план реализации программы "пунктом о разработке стандартных критериев, подлежащих к включению в основные условия пользования недрами, которые являются составной частью материалов к проведению аукциона на право пользования недрами исходя из приоритетного использования природного газа, в том в сжиженном состоянии для газификации и энергообеспечения субъектов РФ".

Ответственным исполнителем за проработку вопроса в протоколе совещания, с которым ознакомился "Интерфакс", записано Минэнерго России.

Кроме того, Минприроды России должно подготовить предложения по сокращению сроков предоставления прав на пользование недрами, содержащими запасы газа, с учетом указанных критериев.

Ежегодные доклады о рынке СПГ

Также принято решение, что правительство на ежегодной основе будет получать доклад о развитии внутреннего и внешнего рынка сжиженного природного газа для определения позиций по развитию его регулирования.

Также Новак поручил до 31 марта 2021 года Минэнерго совместно с Минпромторгом и ГК "Ростех" подготовить технико-экономическое обоснование применения мобильных (передвижных) тепло- и электростанций на СПГ, в том числе в сравнении с использованием для автономного энергообеспечения регионов РФ аналогичных установок на других видах топлива на всем жизненном цикле их использования с использованием СПГ. ТЭО и перспектива использования этого решения будут рассмотрены на совещании в правительстве.

Минэнерго

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