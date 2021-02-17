Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

Курс биткойна поднялся выше $51000

Курс биткойна поднялся выше $51000
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Курс биткойна продолжает бить рекорды на фоне сохраняющегося интереса инвесторов к криптовалюте.

По данным CoinDesk на 14:15 по московскому времени в среду, биткойн подорожал на 5,31%, до $51514,44.

Накануне, 16 февраля, курс криптовалюты впервые преодолел психологически важную отметку в $50000. Лишь в феврале стоимость биткойна выросла на 53%.

Росту курса в среду способствует заявление компании MicroStrategy Inc., работающей в сфере бизнес-аналитики, о планах увеличения инвестиций в биткойны. MicroStrategy объявила накануне, что разместит облигации на $600 млн с целью привлечения средств для покупки биткойнов. Компания активно покупает биткойны с августа 2020 года и уже заработала на них более $2 млрд, пишет CoinDesk.

С начала текущего года курс биткойна взлетел на 78%. Для сравнения: фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил за этот период около 3%, S&P 500 - 4,7%, Nasdaq Composite - 9%.

CoinDesk

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до $64,13 на рекордном падении добычи в США

Дума приняла в I чтении законопроект о налогообложении цифровой валюты

Дума приняла в I чтении законопроект о налогообложении цифровой валюты

Акции "Белуга Групп" и "Абрау-Дюрсо" подорожали на треть

Минсельхоз допустил рост цен на яйца и мясо птицы в рамках инфляции

Производители яиц и мяса птицы предложили повысить цены на 10%

Производители яиц и мяса птицы предложили повысить цены на 10%

Автоматизация как средство решения "болевых точек" контрактной системы. Обобщение

Биткойн превысил отметку в $50 тыс.

Сбербанк в 2020 г. предотвратил попытки хищения 57 млрд руб. со счетов клиентов

Сбербанк в 2020 г. предотвратил попытки хищения 57 млрд руб. со счетов клиентов

Выручка "Яндекса" в IV квартале выросла до 71,6 млрд руб.

Банки спрогнозировали новый "суперцикл" на нефтяном рынке

Банки спрогнозировали новый "суперцикл" на нефтяном рынке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');