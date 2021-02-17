Курс биткойна поднялся выше $51000

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Курс биткойна продолжает бить рекорды на фоне сохраняющегося интереса инвесторов к криптовалюте.

По данным CoinDesk на 14:15 по московскому времени в среду, биткойн подорожал на 5,31%, до $51514,44.

Накануне, 16 февраля, курс криптовалюты впервые преодолел психологически важную отметку в $50000. Лишь в феврале стоимость биткойна выросла на 53%.

Росту курса в среду способствует заявление компании MicroStrategy Inc., работающей в сфере бизнес-аналитики, о планах увеличения инвестиций в биткойны. MicroStrategy объявила накануне, что разместит облигации на $600 млн с целью привлечения средств для покупки биткойнов. Компания активно покупает биткойны с августа 2020 года и уже заработала на них более $2 млрд, пишет CoinDesk.

С начала текущего года курс биткойна взлетел на 78%. Для сравнения: фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил за этот период около 3%, S&P 500 - 4,7%, Nasdaq Composite - 9%.