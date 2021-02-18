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Аптечные сети пожаловались на рецептурные лекарства в "Сбер Еаптеке"

Аптечные сети пожаловались на рецептурные лекарства в "Сбер Еаптеке"
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российская ассоциация аптечных сетей (РААС; включает в себя крупнейших игроков рынка, таких как "Ригла", "36,6", "Нео-фарм" и др.) пожаловалась в Генпрокуратуру с жалобами на интернет-аптеку "Сбер Еаптека" и сеть "Здоров.ру", пишут "Ведомости".

Издание ознакомилось с копией обращения. Исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева отправку жалобы в Генпрокуратуру подтвердила. Сотрудник Генпрокуратуры сообщил, что жалоба РААС была получена и зарегистрирована. На официальный запрос "Ведомости" ответа не получили.

Ассоциация настаивает, что "Сбер Еаптека" и сеть "Здоров.ру" дистанционно торгуют рецептурными препаратами, что запрещено действующим законодательством. В частности, РААС утверждает, что "Сбер Еаптека" дистанционно доставляет рецептурные "Азитрокс", "Кларитромицин-OBL", "Метотрексат" и "Триазивирин". Аптека "Здоров.ру", в свою очередь, якобы привезла представителю ассоциации "Аугментин" и "Метотрексат".

Согласно приложенным к жалобе чекам, заказы, сделанные в обеих компаниях, были получены в конце января 2021 года. Нелли Игнатьева отмечает, "Сбер Еаптека" выполнила два заказа: рецептурные препараты были доставлены только во втором случае. Она допускает, что доставка рецептурных препаратов осуществляется только постоянным клиентам, сделавшим более одного заказа, либо в первый раз выбранных лекарств просто не оказалось в наличии.

В пользовательском соглашении есть пункт, согласно которому при заказе рецептурных лекарств потребитель должен предоставить рецепт в момент совершения покупки и передать его представителю компании, обращает внимание Игнатьева. Таким образом, по ее мнению, "Сбер Еаптека" перекладывает возможные риски на покупателя, нарушая правила доставки лекарственных препаратов.

Основатель и гендиректор "Сбер Еаптеки" Антон Буздалин эту информацию опроверг. По его мнению, это обращение - проявление конкурентной борьбы и "неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, необходимый потребителям". Получить комментарии представителей "Здоров.ру" "Ведомостям" не удалось.

"Сбер Еаптека" была основана экс-владельцами сети "А5" Романом и Антоном Буздалиными. Сейчас она является вторым по объемам продаж онлайн-сервисом для заказа лекарств после "Аптека.ру". Компания работает в 70 городах России, а ее ассортимент насчитывает около 70 000 позиций. По данным "СПАРК-Интерфакса", в 2019 г. выручка ООО "Еаптека" составила 5,1 млрд руб., чистый убыток – 354,4 млн руб. По итогам девяти месяцев 2020 г. рост продаж компании через сайт составил 146% год к году, через приложение – 158%. В феврале этого года "Сбер" и "Р-фарм" закрыли сделку по покупке долей в "Еаптеке", им досталось по 45%. Еще 10% осталось у Антона Буздалина. Инвестиции госбанка в сервис составили 5,7 млрд руб.

"Здоров.ру", по данным DSM Group за девять месяцев 2020 г., включала в себя 90 точек. Продажи компании тогда составили 11,6 млрд руб., доля рынка – 1,1%. Согласно "СПАРК-Интерфаксу", ее крупнейшим владельцем является Сергей Каграманов – ему принадлежит 45% компании. Еще 33% у Михаила Акимова, 12% у Артема Пышняка и по 5% у Юрия Тихохода и Ольги Щербинкиной.

Сбер Еаптека Здоровру

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