Прибыль Walmart в IV финквартале не оправдала ожиданий

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc, крупнейшая в стране компания розничной торговли, в четвертом квартале 2021 финансового года получила меньшую, чем ожидалось, прибыль и опубликовала слабый прогноз на текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 31 января, снизилась до $2,09 млрд, или $0,74 в расчете на акцию, с $4,14 млрд, или $1,45 на акцию, полученных за сопоставимый период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,39 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,51 на акцию.

Выручка повысилась на 7,3% и достигла рекордных $152,08 млрд против $141,67 млрд годом ранее, превысив консенсус-прогноз экспертов на уровне $148,51 млрд. Показатель без учета изменения валютных курсов вырос на 7,5%.

Сопоставимые продажи Walmart в США увеличились на 8,6% при прогнозе роста на 5,6%, при этом компания отмечает хорошие показатели во всех основных категориях товаров. Интернет-продажи компании в стране взлетели на 69%.

Расходы, связанные с пандемией COVID-19, в минувшем квартале составили $1,1 млрд.

Посещаемость магазинов Walmart в США снизилась на 10,9%, а средняя сумма чека подскочила на 21,9%.

Согласно прогнозу Walmart, в 2022 финансовом году сопоставимые продажи в США вырастут на 1-3%, а прибыль в расчете на акцию "немного снизится".

Опрошенные FactSet аналитики ожидают снижения сопоставимых продаж в США на 0,1% и прибыль на акцию в размере $5,75, что соответствует росту на 3%.

Компания также одобрила новую программу обратного выкупа акций объемом $20 млрд.

Walmart управляет около 11,5 тыс. магазинов в 27 странах мира, а также работает в сфере электронной коммерции. Штат компании составляет более 2,2 млн человек.

Котировки акций ритейлера снижаются на 4,7% в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация Walmart за последние 12 месяцев выросла на 25,1%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 7,7% за этот период.