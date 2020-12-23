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Власти США подали иск против Walmart из-за усиления опиоидного кризиса

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на Walmart Inc, обвинив ритейлера в содействии разжиганию опиоидного кризиса в стране за счет ненадлежащего распространения медикаментов.

В иске Минюста США утверждается, что Walmart, крупнейшая в мире компания розничной торговли, в попытке увеличить прибыль создала нехватку персонала в своих аптеках и вынуждала сотрудников как можно быстрее отпускать лекарства по рецептам. Таким образом, ритейлер усложнил возможность сотрудников выявлять и отклонять сомнительные рецепты, что способствовало усилению опиоидного кризиса, говорится в иске.

В свою очередь, Walmart сообщила, что иск "полон фактических неточностей и выборочных документов, вырванных из контекста".

"Обвинение сотрудников аптек в том, что они не усомнились в решении врачей разрешить прием опиоидов, является откровенной попыткой переложить ответственность с Управления по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA) за документально подтвержденную неспособность не дать плохим врачам выписать пациентам опиоиды", - говорится в сообщении компании.

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Walmart в октябре подала в суд на федеральное правительство, чтобы помешать Минюсту привлечь ее к ответственности за предполагаемую роль в опиоидном кризисе.

В иске компании говорилось, что Минюст и DEA хотят возложить на компанию вину за недочеты федерального правительства в области регулирования и правоприменения в борьбе с опиоидным кризисом. Walmart утверждает, что власти хотят заставить ритейлера выплатить высокие штрафы за предполагаемую роль в усилении кризиса в связи с тем, что фармацевты компании отпускали лекарства по сомнительным рецептам врачей.

Целью иска было добиться от федерального судьи постановления о том, что у властей нет законных оснований требовать от компании компенсацию.

По сообщению Walmart, Минюст счел, что несколько сотен врачей выписывали сомнительные рецепты, по которым фармацевты компании, как утверждают власти, не должны были отпускать лекарства. Между тем около 70% этих врачей все еще имеют разрешение DEA на работу, сообщила Walmart.

В иске Минюста говорится, что Walmart создала систему, которая превратила ее сеть из 5 тыс. аптек в США в ведущего поставщика обезболивающих препаратов, вызывающих сильное привыкание.

"Многие из этих выписанных препаратов никогда бы не получили широкое распространение, если бы аптеки Walmart выполняли свои обязательства", - сказала прокурор США в городе Тампа, штат Флорида, Мария Чапа Лопес, являющаяся одним из обвинителей в рамках дела.

В США в 2019 году, согласно федеральным данным, было зафиксировано около 50 тыс. смертей от передозировки опиоидами, этот показатель стал рекордным. Центры по контролю и профилактике заболеваний США на прошлой неделе сообщили, что есть признаки того, что ситуация в период пандемии коронавируса только ухудшилась.

США Walmart

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