Росстат отметил рост реального размера зарплат в декабре на 4,6%

За 2020 год в целом зарплаты в реальном выражении выросли на 2,5%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в декабре 2020 года составил 4,6% в годовом выражении после роста на 0,2% в ноябре, 0,5% в октябре, на 2,2% в сентябре, на 0,1% в августе, на 2,9% в июле, на 0,6% в июне, на 1% в мае, снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в январе, сообщил в четверг Росстат.

В целом за 2020 год зарплаты в реальном выражении выросли на 2,5% по сравнению с 2019 годом (оперативные данные Росстата учитывают динамику изменения зарплат в самой стабильной части российской экономики - на больших и средних предприятиях, а также в организациях и учреждениях бюджетной сферы). Рост зарплат оказался выше официального прогноза Минэкономразвития (от сентября 2020 года), которое ожидало прибавку по итогам года на 1,5%.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в декабре 2020 года составила 69 278 рублей, увеличившись в номинальном выражении на 9,7% по сравнению с декабрем 2019 года и на 40,7% по сравнению с ноябрем 2020 года (декабрьская зарплата выбивается из общего ряда за счет годовых премий - ИФ).

Как сообщалось, Росстат с октября 2019 года прекратил публикацию предварительных оценочных данных по заработной плате за предыдущий месяц, теперь информация по зарплатам публикуется на месяц позже, чем было. Поэтому данные по заработным платам за декабрь были опубликованы только в феврале в оперативном докладе за январь.

Несмотря на рост заработных плат в 2020 году, реальные располагаемые доходы населения РФ, по оценке Росстата, за 2020 год упали на 3,5%.

Действующий официальный прогноз правительства по росту реальных заработных плат в 2021 году равняется 2,2%, по росту реальных располагаемых доходов населения - 3%.