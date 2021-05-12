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Россияне признались, что им для счастья нужен доход в 173 тыс. рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Для того, чтобы почувствовать себя счастливыми, россияне хотели бы иметь доход в месяц в среднем на уровне 173 тысячи рублей, наиболее высокие запросы демонстрируют сограждане в возрасте 35-44 лет, которым хотелось бы ежемесячно иметь 198 тысяч рублей, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

В ходе исследования выяснилось, что финансовые запросы российских мужчин выше, чем у женщин - для полного счастья мужчину устроили бы в месяц в среднем 192 тыс. рублей, женщину - 155 тыс. рублей.

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Мечты о большей денежной сумме в месяц становятся масштабнее с ростом доходов - согражданам, зарабатывающим в месяц менее 30 тыс. рублей, мечтается в среднем о сумме в 123 тыс. рублей, тем же, чей реальный доход превышает 80 тыс. рублей, хотелось бы иметь втрое больше - 240 тыс. рублей, отмечают в SuperJob.ru.

Среди российских городов с населением численностью от 1 млн человек, а также среди городов с населением от 500 тыс. человек по желаемой денежной сумме первое место заняла Москва. Москвичу, по данным исследования, для того, чтобы в полной мере почувствовать себя счастливым, нужно в среднем 224 тыс. рублей в месяц.

На втором месте оказался Владивосток, жителям которого для счастливой жизни хотелось бы иметь ежемесячно 200 тыс. рублей, третье место занял Ростов-на-Дону, где счастье оценивают в среднем в 195 тыс. рублей в месяц.

Самые скромные денежные запросы для ведения счастливой жизни проявили жители Кирова: кировчанина для счастья вполне устроили бы 132 тыс. рублей в месяц.

Опрос был проведён 14 апреля - 10 мая 2021 года среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 541 населённом пункте, во всех федеральных округах.

Россия

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