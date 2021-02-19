"Система", ВТБ и РФПИ с партнерами завершили создание холдинга "Биннофарм Групп"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - АФК "Система", ВТБ и РФПИ с партнерами завершили создание фармацевтического холдинга "Биннофарм Групп", сообщили стороны в пятницу.

"Система" и ВТБ внесли в капитал "Биннофарм Групп" принадлежащий им 56,2%-ный пакет акций ОАО "Синтез". Одновременно АФК, ВТБ и консорциум инвесторов в составе Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также ближневосточных фондов, внесли 85,6% акций АО "Алиум" (включает АО "Биннофарм") в капитал "Биннофарм Групп".

Эффективная доля АФК "Система" совместно с ВТБ в холдинге составит 79%, консорциума инвесторов - 15,8%. Оставшиеся 5,2% акций распределены между миноритарными акционерами - физическими лицами.

В 2020 году объем продаж компаний холдинга вырос на 25% - до 27,5 млрд рублей.

Участие иностранных партнеров РФПИ в проекте консолидации подтверждает их интерес к инвестициям в российскую фармацевтическую отрасль и медицину, готовность к совместной работе по дальнейшему развитию "Биннофарм групп", включая публичное размещение акций компании в будущем, сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.

"Биннофарм Групп" объединяет пять производственных площадок: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Подмосковья), АО "Биннофарм" (две площадки: в Зеленограде и Красногорске) и ОАО "Синтез" (город Курган), ЗАО "Биоком" (Ставрополь). Гендиректором "Биннофарм Групп" является Рустем Муратов.