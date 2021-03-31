"Система" выкупила пакет "Ростеха" в фармкомпании "Синтез"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - АФК "Система" выкупила у "Ростеха" 32,38% фармпроизводителя "Синтез" (Курган), входящего в холдинг "Биннофарм Групп", пишут "Ведомости" со со ссылкой на представителей компаний. Сделка была закрыта 30 марта, сказал изданию источник, близкий к одной из сторон.

Сумма сделки не раскрывается. "Ростех" владел долей в компании через "дочку" "Национальная иммунобиологическая компания" (Нацимбио).

О планах продать этот актив глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал в декабре 2020 года.

В феврале "Система", ВТБ и РФПИ с партнерами завершили создание холдинга "Биннофарм Групп".

Эффективная доля АФК "Система" совместно с ВТБ в холдинге составит 79%, консорциума инвесторов - 15,8%. Оставшиеся 5,2% акций распределены между миноритарными акционерами - физическими лицами.

"Биннофарм Групп" объединяет пять производственных площадок: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО "Синтез" (г. Курган), ЗАО "Биоком" (г. Ставрополь). Гендиректор "Биннофарм Групп" - Рустем Муратов.

В 2020 году объем продаж компаний холдинга вырос на 25% - до 27,5 млрд рублей.