Структура "Роснефти" построит в аэропорту Геленджика площадку топливозаправки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Базовый авиатопливный оператор" (структура "Роснефти") построит в аэропорту Геленджика площадку для обеспечения самолетов топливом, проект получил одобрение Главгосэкспертизы, сообщила пресс-служба ведомства.

Площадка находится у границы аэропорта. На ней построят пункт слива авиационного керосина из автоцистерн и налива в аэродромные топливозаправщики, административно-бытовой корпус, очистные сооружения, пункт для аэродромного контроля качества топлива, разместят контейнер для хранения фильтроэлементов, а также емкости для пенообразователя и резервуаров противопожарного запаса воды.

Административно-бытовой корпус будет скомпонован из блоков-модулей полной заводской готовности. Проектировщиком выступало ООО "Билд Ст" (Ставрополь).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, проект реализует ООО "Базовый авиатопливный оператор" (БАТО).

В Геленджике строят новый аэровокзальный комплекс. Проект оценивается в 5,4 млрд рублей.

Аэропорт располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"), они владеют по 49,5%.

ООО "БАТО" работает на рынке топливообеспечения с марта 2009 года, осуществляет заправку пассажирских и грузовых воздушных судов в аэропортах Краснодарского края. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания принадлежит ООО "РН-Аэро" (Москва, дочерняя компания НК "Роснефть").