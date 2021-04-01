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Структура ВТБ поддержит модернизацию аэровокзального комплекса в Геленджике

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "ВТБ Инфраструктурный холдинг" (входит в группу ВТБ) заключил с Минэкономразвития и администрацией Краснодарского края соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщили в пресс-службе правительстве Кубани.

"ВТБ Инфраструктурный холдинг" реализует проект строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту Геленджика. Суммарные инвестиции со стороны группы ВТБ и бизнесмена Таймураза Боллоева составят 5,4 млрд рублей.

Комплекс должны построить до 2022 года. Инвестор выполнил уже 35% работ, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он отметил необходимость проекта для улучшения транспортной доступности Геленджика, Новороссийска, и ближайших курортных поселков, до которых туристам больше не придется добирться с пересадками из других аэропортов.

Площадь терминала составит порядка 16,7 тыс. кв. метров, пропускная способность - 890 пассажиров в час (вместо нынешних 400 пассажиров в час. Предполагается, что в год комплекс сможет принимать более 1 млн человек.

На следующем этапе реализации инвестпроекта предусмотрены реконструкция подъездных путей к аэропорту, создание новой схемы движения транспорта. Еще там построят автобусную станцию, оборудуют пешеходные зоны и прямые транспортные связи с маринами и портами. Эти работы запланированы поэтапно до 2036 года.

Благодаря заключенному соглашению инвестору за счет федерального бюджета смогут компенсировать до 50% затрат на инфраструктуру. Также аэропорт Геленджик подготовит документацию для включения инвестпроекта в реестр стратегических, чтобы получить меру поддержки от края - льготы по налогу на имущество на срок до 7 лет.

Как сообщалось, по итогам 2020 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 42% по сравнению с показателем 2019 года, обслужив 482 тыс. человек.

ВТБ и Боллоеву принадлежит по 49,5% в уставном капитале ООО "Аэропорт "Геленджик". Они закрыли сделку по приобретению этого актива у группы "БазЭл аэро" в апреле 2018 года.

ВТБ Аэропорт Геленджик Минэкономразвития Краснодарский край Таймурз Боллоев Вениамин Кондратьев

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