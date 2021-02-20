ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в РФ выше 4% в I-III кварталах

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ будет превышать целевое значение (4%) как минимум в I-III кварталах 2021 года, говорится в опубликованном докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

"Инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет превышать целевое значение в I-III кварталах 2021 года, но по итогам 2021 года сложится в диапазоне 3,7-4,2%", - отмечается в документе.

В докладе говорится, что "пиковое значение инфляции относительно соответствующего периода прошлого года ожидается в I квартале 2021 года".

"Затем из-за ослабления действия проинфляционных факторов темп роста цен замедлится. К концу года он вернется к целевому значению в 4% и будет сохраняться вблизи него в дальнейшем. Сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике будут определяться исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, динамики российской экономики и внешних рынков", - пишут аналитики ЦБ.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с начала месяца к 15 февраля составила 0,4%, с начала года - 1,1%.

Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 15 февраля ускорилась до 5,4% с 5,3% на 8 февраля и 5,2% на конец января.

Это максимальное значение годовой инфляции с декабря 2016 года (тогда она также равнялась 5,4%). На локальном максимуме в марте 2019 года (тогда инфляция росла на фоне повышения НДС до 20% с 18% с 1 января 2019 года) годовая инфляция достигала 5,3%, но затем последовательно снижалась до 2,3% в феврале 2020 года, после чего начался продолжающийся уже год тренд на ее ускорение.

Банк России на заседании совета директоров 12 февраля ожидаемо для рынка оставил неизменной ключевую ставку на уровне 4,25% на фоне ускорения годовой инфляции в конце прошлого года и начале этого. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 3,7-4,2% с 3,5-4,0%.

Новая формулировка однозначно сигнализирует о прекращении цикла смягчения ДКП. Банк России заявил, что "будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

"Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса. По нашим оценкам, мы считаем, потенциал для смягчения ДКП исчерпан. Ее дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков. При этом в среднем в течение 2021 года ДКП останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики", - подтвердила в прошлую пятницу на брифинге Набиуллина окончание цикла смягчения ДКП.