Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Это решение было ожидаемым и почти не сказалось на курсе рубля.

К 13:31 по Москве курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 74,2625 рубля за доллар, что на 2,25 копейки выше уровня на 13:29. Евро за те же две минуты подорожал на 0,25 копейки, до 89,9 рубля.

Почти все аналитики ожидали такого решения ЦБ: ускорение темпов инфляции создало предпосылки не просто для продления паузы в цикле снижения ставки, но и для возможной смены вектора денежно-кредитной политики (ДКП).

Цикл стартовал в прошлом году с отметки 7,75% и включал шаги снижения в 25, 50 и даже 100 базисных пунктов, а пауза началась в сентябре и продолжилась в октябре.

По итогам заседаний в июле, сентябре и октябре прошлого года в заявлении ЦБ фигурировал один и тот же "голубиный" сигнал о будущей направленности ДКП: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях". В декабре, в очередной раз оставив ставку без изменений, ЦБ существенно видоизменил ставший уже привычным сигнал, придав ему гораздо более "ястребиное" звучание. Декабрьский сигнал ЦБ уже ставил под сомнение сам привычный посыл о том, что пространство для снижения ставки в принципе остается. "С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки", - заявил тогда ЦБ.

Новая формулировка регулятора, по сути, сигнализирует о прекращении цикла смягчения ДКП.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - заявил ЦБ.

Последняя на данный момент оценка Банком России диапазона нейтральной ставки - 5-6%. Ранее ЦБ заявлял, что весь 2021 год ДКП будет оставаться мягкой.

В 15:00 председатель ЦБ Эльвира Набиуллина проведет традиционную пресс-конференцию.