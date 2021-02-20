Тиньков признался, что не рискнет купить акции убыточных Ozon и Tesla

Инвестиции "во все эти Теслы" он назвал "хайпом"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вложения в акции компаний, которые имеют большую капитализацию, несмотря на стабильные убытки, это по сути своей спекуляции, и инвесторы рискуют нарваться на коррекцию, предупреждает основатель TCS Group Олег Тиньков. Он сказал это в Clubhouse в комнате "Тинькофф инвестиций".

Он отметил, что не имеет опыта рыночных инвестиций в акции и является предпринимателем, а не игроком фондового рынка.

"Когда я смотрю, как торгуется "Тинькофф" (TCS Group. - ИФ.) 10-12 раз (имеется в виду соотношение рыночной капитализации и прибыли. - ИФ.) - я понимаю, как люди покупают. Все остальное - это какие-то спекуляции. Я это не понимаю", - сказал он.

"Я вообще считаю, что нужно и на облигации обратить внимание. Вот облигации как-то я покупал, fixed income мне более понятен. А что касается IPO Ozon, ну, он теряет деньги. У меня рука не повернется купить Tesla, Ozon и прочие вещи, которые либо там 500 раз стоят, либо стоят минус", - сказал Тиньков.

Российский маркетплейс Ozon в конце прошлого года провел успешное IPO на Nasdaq, с тех пор капитализация компании значительно выросла. Компания пока убыточна (убыток за 9 месяцев 2020 года - 12,9 млрд рублей) и не платит дивиденды, однако инвесторы оценивают ее через призму перспектив на быстрорастущем рынке e-commerce, а не по финансовым результатам.

"Есть инвесторы, они это делают (инвестируют в компании, терпящие убытки. - ИФ.). Ну, молодцы. Они, наверное, к этому готовы, изучают, принять этот риск. Я этого не понимаю. Если вы покупаете бумаги, покупайте бумаги, которые торгуются по 10 прибылей, на мой вкус, а все, что выше, мне этого не понять. Я не понимаю, зачем это покупать. Это спекуляция", - заявил Тиньков.

"Это мой взгляд на вещи. Я понимаю, он радикальный. Но я опять же не инвестор, я занимаюсь своим бизнесом, я никогда не инвестировал в акции", - повторил бизнесмен.

По его мнению, инвесторам стоит покупать "недооцененные русские акции", а тем, кто инвестирует во "все эти Теслы", следует быть аккуратными. "Это, конечно же, хайп и, на мой взгляд, там будет коррекция, еще какая. Успеете ли вы из этого выйти или нет, большой вопрос", - сказал Тиньков.

"Я верю в компании, которые зарабатывают прибыль и платят дивиденды. Для меня это основное. Понимаете, нужно покупать компанию, которая зарабатывает деньги и которая платит дивиденды. На мой взгляд. Вот "Фосагро" покупать можно (в комнате Clubhouse наряду с Тиньковым присутствовал СЕО этой компании Андрей Гурьев. - ИФ.), потому что она зарабатывает деньги. "Тинькофф" обязательно нужно покупать... а покупать все эти глупые вещи, я не понимаю, как вы это делаете", - заключил Тиньков.