Михаил Задорнов назвал биткойн "синонимом МММ"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Биткойн, курс которого на прошлой неделе достиг исторического максимума, не заслуживает серьезного инвестиционного анализа - по сути это финансовая пирамида, считает глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов.

"Я как профессиональный финансист (Задорнов в 90-е годы был министром финансов. - ИФ.) вообще исключаю (биткойн. - ИФ.) из какого-то серьезного анализа, восприятия. Был [Сергей] Мавроди и МММ, вот для меня биткойн - это синоним примерно этой же пирамиды", - сказал он "России 24".

"Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости. Это просто абсолютно такая случайность (взлет биткойна. - ИФ.), и воспринимать его как реальный инвестиционный актив, мне кажется, было бы очень странно", - считает банкир.

Ралли биткойна началось в прошлом году на фоне аппетита инвесторов к риску, поддерживаемого вливаниями ликвидности ФРС и центробанков других стран, а в начале 2021 года рост курса криптовалюты ускорился. Скачок обусловлен высоким интересом к биткойну со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.

Ажиотаж подогрело сообщение компании Tesla Илона Маска о покупке биткойнов на $1,5 млрд. На прошлой неделе биткойн достиг своего пика, превысив в ходе торгов отметку $57 600 - это в два с небольшим раза больше, чем на конец прошлого года. Затем произошла коррекция, но биткойн по-прежнему торгуется недалеко от отметки $50 тыс.

Сергей Мавроди в 1992 году создал в России финансовую пирамиду АО "МММ", от краха которой, по разным данным, пострадали от десяти до пятнадцати миллионов человек. С декабря 1997 года он был в розыске. Его задержали в начале 2003 года. В апреле суд в Москве приговорил его к четырем с половиной годам колонии за финансовое мошенничество, через месяц Мавроди вышел на свободу.

В 2011 году предприниматель запустил международную финансовую пирамиду "МММ-2011", которая затем была реорганизована в "МММ-2012". В 2014 году он основал проекты по созданию пирамид в Африке и Азии. В декабре 2017 года Мавроди объявил о запуске собственной криптовалюты Mavro. Он умер в Москве в марте 2018 года.