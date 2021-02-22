"Газпром" вывел крупнейшее Бованенковское месторождение на пик добычи

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшее по объему текущего производства в "Газпроме" Бованенковское месторождение выведено на пиковый уровень добычи, сообщает недропользователь промысла - ООО "Газпром добыча Надым".

Расположенное на полуострове Ямал Бованенково вышло на пик 5 февраля, месторождения ООО "Газпром добыча Надым" в Надым-Пур-Тазовском регионе - Медвежье, Юбилейное и Ямсовейское (обеспечивают более 20% добычи ООО) выведены на пиковые режимы работы с 15 января.

"План по добыче по обществу нам на февраль установлен в размере 389 млн куб. м в сутки", - заявил в эфире корпоративного телеканала главный диспетчер - начальник производственно-диспетчерской службы ООО Юрий Берсенев.

"Нас вывели на пиковые нагрузки, так как температура наружного воздуха как в европейской части России, так и в европейских странах достигла своих минимумов", - добавил он.

"Работа в пиковых нагрузках накладывает определенные условия. Наши месторождения уже работают не один день в этих режимах. Поэтому месторождения готовы. Но некие трудности конечно существуют. Связаны они в первую очередь с резервированием оборудования, с переносом плановых ремонтов", - поделился диспетчер.

Телеканал также сообщил, что "по прогнозам синоптиков, низкая температура сохранится до конца февраля, с ее повышением месторождения перейдут на обычный режим работы".