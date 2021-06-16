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"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию Тазовское месторождение в ЯНАО

"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию Тазовское месторождение в ЯНАО
Фото: Денис Гришкин/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" в среду ввела в промышленную эксплуатацию Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с потенциалом добычи 1,7 млн тонн нефти и 8 млрд кубических метров газа, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска месторождения.

Церемония проходила в формате онлайн, в ней приняли участие глава "Газпром нефти" Александр Дюков, вице-премьер Александр Новак, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как отметил в ходе церемонии Дюков, нефть с Тазовского месторождения уже поступает в систему "Транснефти", газ - в систему "Газпрома". "Это первое месторождение, введенное в эксплуатацию с начала пандемии. Проект реализован по плану, сделать это помогла программа "Антивирус", запущенная "Газпром нефтью", - сказал он.

По словам Дюкова, запуск Тазовского стал очередным шагом в технологическом развитии компании и отрасли: "Добыча нефти на Тазовском не велась из-за технологических сложностей. Мы строили скважины в очень тонких пластах. Это, по сути, ювелирная работа. Этот опыт пригодится в реализации других проектов со сложными запасами".

Тазовское месторождение станет центром нового добывающего кластера "Газпром нефти" в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО с геологическими запасами около 1,1 млрд тонн нефти и 492 млрд куб. м газа, которые включают в себя как традиционные запасы, так и ресурсы ачимовской толщи. Эксплуатацией нового кластера займется дочернее предприятие компании - "Меретояханефтегаз". По словам Дюкова, "геологический потенциал кластера превышает 1 млрд тонн нефти, и компания не сомневается, что освоит его с имеющимися технологиями".

"Газпром нефть" вводит в эксплуатацию полный инфраструктурный комплекс промысла, начав разработку нефтяной оторочки Тазовского месторождения. Производственная инфраструктура промысла включает нефтяные и газовые скважины, газотурбинную электростанцию, установки подготовки нефти и газа, нефте- и газопроводы, приемо-сдаточный пункт, жилой комплекс для сотрудников.

Тазовское месторождение

Ранее сообщалось, что план добычи углеводородов на месторождении на 2021 год - 3,3 млн т. н. э., на пик добычи в 8 млн т. н. э. проект выйдет в 2024 году. Тазовский относится к 1 группе месторождений, разрабатываемых по НДД. Его геологические запасы оцениваются в 419 млн тонн нефти и 225 млрд кубометров газа.

Тазовский стал первым в России нефтегазодобывающим промыслом, инфраструктура которого создавалась в условиях жестких ограничений во время пандемии COVID-19. Эти ограничения осложняли доставку грузов, допуск подрядчиков и вахтового персонала.

Тазовское месторождение открыто в 1962 году. Много десятилетий промышленная добыча нефти на проекте не начиналась из-за сложной геологии и отсутствия необходимых технологий.

Запасы Тазовского НГКМ залегают в нефтяной оторочке - тонком слое нефти между газовой шапкой и водяным горизонтом. Месторождение отличается низкой пластовой температурой, высоким газовым фактором и преобладанием высоковязкой нефти. Бурение осуществляется в сверхтонком пласте высотой около 8 метров, что требует ювелирной точности и применения высокотехнологичного скважинного оборудования.

Для разработки тазовских залежей используются многозабойные и многоствольные скважины с протяженностью горизонтального участка более 2000 метров, в том числе - конструкции типа "фишбон". По уровню сложности и уникальности скважины Тазовского НГКМ приравниваются к морским и являются одними из наиболее сложных в мировой практике.

Тазовское месторождение входит в проект "Меретояханефтегаз", в который "Газпром нефть" рассчитывает привлечь партнера. О переговорах с потенциальными партнерами по этому проекту руководство "Газпром нефти" сообщало не раз. Ранее на фоне кризиса из-за пандемии не состоялось партнерство по Меретояхе с англо-голландской Shell, недавно глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов заявил, что "ЛУКОЙЛ" ведет консультации с "Газпром нефтью" по участию в Меретояхе.

Нефтегазодобывающий кластер "Газпром нефти" в Надым-Пур-Тазовском регионе включает в себя Тазовское, Меретояхинское и Северо-Самбургское месторождения, а также два Западно-Юбилейных участка.

Газпром нефть ЯНАО Тазовское месторождение Александр Дюков

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