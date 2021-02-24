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Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов на уменьшении рисков санкций

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат февраля и уменьшению опасений, связанных с темой санкций.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,92-74,03 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,95 руб./$1 (-34,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,9 руб./EUR1 (-45,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,58 копейки к уровню закрытия понедельника, до 81,13 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,08 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,96 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов благодаря спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат февраля (до конца недели компаниям-экспортерам предстоит выплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль), а также на смягчении опасений относительно новых антироссийских санкций.

Новые санкции против РФ

В понедельник, 22 февраля, в Брюсселе прошел Совет ЕС по иностранным делам, по итогам которого было принято решение начать подготовку санкций против России в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным. Как стало известно европейским СМИ, в ходе встречи в понедельник министры не обсуждали имена людей, против которых могут быть введены ограничительные меры.

Однако, по данным источников европейских журналистов, санкции в итоге могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. Включение представителей крупного российского бизнеса в санкционный список не ожидается.

Между тем, комментируя тему сроков, в течение которых может быть подготовлен список санкций, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции в понедельник, что это будет довольно скоро. "Я надеюсь, что все будет решено скоро. Возможно, это займет неделю. Я надеюсь, что не больше", - сказал он.

США поддержали Евросоюз в вопросе введения санкций против определенного круга российских представителей в связи с приговором суда по делу Навального, сообщил американский Госдепартамент.

Поддержку рынкам оказывает также нацеленность Федеральной резервной системы (ФРС) на длительные сроки поддержания мягкой денежно-кредитной политики. Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник, 23 февраля, заявил в банковском комитете Сената, что регулятор будет придерживаться мягкой политики, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса.

"Мы по-прежнему далеки от наших целей в плане занятости и инфляции", - сказал Пауэлл. Он также заявил, что не ожидает подъема инфляции до "тревожных уровней", а также "не стал бы ждать существенного и устойчивого роста потребительских цен".

Тем не менее, по словам главы ФРС, устойчивый прогресс в плане вакцинации от коронавируса, а также несколько раундов бюджетного стимулирования улучшили перспективы экономики США. "В последние недели число новых случаев COVID-19 снижалось, и продолжающаяся вакцинация дает надежду на то, что мы сможем вернуться к более нормальным условиям позднее в этом году", - заявил Пауэлл.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США на фоне приостановки работы ряда нефтеперерабатывающих предприятий из-за морозов.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 5,37 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в среду снизилась на 0,17% - до $65,26 за баррель. По итогам торгов 23 февраля эти контракты подорожали на 0,2% - до $65,37 за баррель, обновив 13-месячный максимум. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упала на 0,55% - до $61,33 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 18:30 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 19 февраля, на 4,8 млн баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,8 млн баррелей и 3,5 млн баррелей.

МосБиржа США ЕС Алексей Навальный Brent WTI

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