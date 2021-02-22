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Главы МИД ЕС договорились о подготовке новых санкций против России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД государств-членов ЕС в понедельник в ходе заседания Совета по иностранным делам договорились о подготовке дополнительных санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передают западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

В ходе встречи министры не обсуждали имена людей, против которых могут быть введены ограничительные меры.

Однако, по словам дипломатических источников европейских СМИ, санкции могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Кроме того, по данным европейских журналистов, представителей крупного российского бизнеса в санкционном списке не ожидается.

Таким образом, главы МИД завершили политическое согласование будущих мер: это позволит теперь начать подготовку конкретных санкций. Источники отметили, что санкционный список, как ожидается, будет составлен быстро.

В понедельник в Брюсселе проходит Совет ЕС по иностранным делам, одной из основных тем которого стали отношения ЕС и России и возможность начать подготовку санкций против нее.

ЕС Евросоюз Алексей Навальный

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