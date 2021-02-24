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Акционеров Petrobras экстренно созовут для смены гендиректора

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров бразильской нефтяной компанииPetroleo Brasileiro SA (Petrobras) созовет экстренное собрание акционеров, чтобы рассмотреть назначение ее гендиректором армейского генерала Жоакима Силву и Луна. Об этом сообщила пресс-служба компании. Дата собрания будет назначена позднее.

19 февраля президент страны Жаир Болсонару предложил назначить генерала гендиректором Petrobras вместо нынешнего CEO Роберто Кастелло Бранко. Такое решение было принято на фоне повышения компанией цен на бензин и дизельное топливо, которое Болсонару посчитал чрезмерным, писало Dow Jones.

На прошлой неделе Petrobras объявила об увеличении почти на 10% стоимости бензина и почти на 15% цены дизельного топлива. Тогда же Болсонару пообещал изменения в компании, однако выдвинутая им кандидатура на пост CEO стала неожиданностью как для сотрудников Petrobras, так и для инвесторов.

Хотя целью готовящегося собрания акционеров будет смена CEO, компании для начала необходимо оценить, насколько Жоаким Силва и Луна соответствует критериям, предъявляемым к ее руководителю, отметил источник Dow Jones.

Акции Petrobras подешевели более чем на 20% в понедельник и подорожали на 11% во вторник.

Жоаким Силва и Луна Бразилия Petrobras Жаир Болсонару Роберто Бранко

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