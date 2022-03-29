Правительство Бразилии сменит президента Petrobras

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии сменит президента государственной нефтегазовой и нефтехимической компании Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras) Хоакима Сильва-э-Луна на Адриано Пиреса.

Это следует из опубликованного списка кандидатов в совет директоров Petrobras, в котором на пост президента выдвинут Адриано Пирес. Годовое собрание акционеров, где может быть утвержден список, состоится 13 апреля 2022 года.

Пирес - основатель и директор Бразильского центра инфраструктуры, координирующего проекты и исследования в области газовой промышленности, национальной топливной политики и рынка производных нефти и природного газа. Ранее он работал советником генерального директора Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива, консультировал международные организации, будучи адъюнкт-профессором программы энергетического планирования в Федеральном университете Рио-де-Жанейро.

С 11 марта Petrobras повысила цены на бензин, дизельное топливо и СУГ, за что компанию раскритиковал президент Бразилии Жаир Болсонару. Еще в ноябре 2021 года Petrobras заявляла, что не намерена поддаваться давлению со стороны правительства Бразилии, требовавшего снизить цены на топливо для сдерживания инфляции в стране. Сильва-э-Луна подчеркивал, что компания уже вносит миллиарды долларов в государственную казну Бразилии через налоги, дивиденды и выплаты роялти. "Государственная политика - не наша роль" - отмечал топ-менеджер Petrobras.