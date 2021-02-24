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Результаты Macy's и Home Depot в IV финквартале превзошли прогнозы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Финансовые результаты Home Depot Inc и Macy's Inc в четвертом финансовом квартале превзошли ожидания рынка.

При этом американские торговые сети отмечают, что потребительские привычки, сформировавшиеся на фоне пандемии коронавируса, сохраняются в 2021 году, стимулируя спрос на товары для дома.

Macy's вернулась к прибыли в четвертом финансовом квартале, тогда как убыток за предыдущие 9 месяцев превысил $4 млрд.

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Чистая прибыль сети универмагов по итогам квартала, завершившегося 30 января, снизилась до $160 млн, или $0,50 в расчете на акцию, с $340 млн, или $1,09 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода, сообщается в пресс-релизе Macy's.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,80 на акцию, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,11 на акцию.

Выручка Macy's за минувшие три месяца сократилась на 19%, до $6,78 млрд c $8,34 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $6,48 млрд.

Сопоставимые продажи упали на 17% при ожидавшемся экспертами снижении на 23%. Между тем интернет-продажи подскочили на 21%.

"Мы ожидаем, что годовые интернет-продажи достигнут $10 млрд в течение ближайших трех лет и что они станут еще более прибыльной сферой нашего бизнеса", - заявил главный исполнительный директор Macy's Джефф Дженнетт.

Компания планирует в 2021 году получить прибыль в диапазоне от $0,40 до $0,90 в расчете на акцию и выручку от $19,75 млрд до $20,75 млрд. Аналитики оценивали эти показатели соответственно в $0,75 на акцию и $20,06 млрд.

Home Depot, крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома, в четвертом финансовом квартале увеличила чистую прибыль и выручку.

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Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 января, составила $2,86 млрд, или $2,65 в расчете на акцию, по сравнению с $2,48 млрд, или $2,28 на акцию, полученными за сопоставимый период предыдущего фингода.

Выручка выросла на 25,1% и достигла $32,26 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $2,63 на акцию при выручке в $30,63 млрд.

Сопоставимые продажи Home Depot в минувшем финквартале повысились на 24,5%, в том числе в США рост составлял 25%. Эксперты оценивали эти показатели соответственно в 19,2% и 20,9%.

Компания повысила квартальные дивиденды на 10%, до $1,65 на акцию с $1,50 на акцию.

"Высокий и стабильный спрос, который наблюдался в последние девять месяцев, сохранялся в феврале", - заявил финансовый директор Home Depot Ричард Макфэйл.

Тем не менее компания отказалась предоставить прогноз годовых показателей, сославшись на неопределенность, связанную с пандемией коронавируса.

"Мы ограничены в наших возможностях прогнозировать спрос на год, особенно в том, что касается второго полугодия", - сказал Макфэйл.

Акции Home Depot дорожают на 0,8% в ходе предварительных торгов в среду. Цена бумаг Macy's поднимается на 1,5%.

Home Depot Macy's

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