Подарочный набор из популярной в США рождественской песни подорожал всего на $64

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах рождественской песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется американцам в этом году практически в ту же цену, что и в прошлом, свидетельствуют данные PNC Wealth Management.

"Двенадцать дней Рождества" - это английская народная песня, посвященная святкам, то есть периоду от католического Рождества (25 декабря) до праздника Богоявления (6 января). Ее текст был впервые записан в конце XVIII века. В песне 12 куплетов, в которых поется о 12 подарках: куропатка на грушевом дереве, две горлицы, три французские несушки, четыре певчие птицы, пять золотых колец, шесть гусынь, семь плавающих лебедей, восемь молочниц, девять танцующих леди, десять скачущих лордов, одиннадцать играющих волынщиков и двенадцать барабанщиков.

Согласно данным PNC, стоимость всех 364 упоминающихся в песне персонажей и предметов в этом году составляет $170,362 тыс., что всего лишь на $64 ниже прошлогодней цены. Между тем, с момента начала подсчета в 1984 году набор подорожал более чем на $66 тыс.

Если же покупатель возьмет лишь по одному предмету каждого вида, в этом году набор обойдется в $38,994 тыс., что на 0,2% дороже, чем в 2018 году.

PNC Christmas Price Index (PNC CPI) рассчитывается уже 36 лет, для его расчета используются данные ритейлеров, актерских агентств, магазинов домашних животных, а также другие источники. С 1984 года индекс, который учитывает по одному предмету каждого вида, увеличился почти на 95%. История PNC CPI показывает, что его среднегодовое увеличение совпадает с изменением индекса инфляции в США, хотя в отдельные годы есть исключения.

Потребительские цены в США за 12 месяцев, окончившихся в ноябре, поднялись на 2,1%, по данным министерства труда. Индекс базовой инфляции, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,3%.

Стоимость "базовой корзины" PNC CPI в этом году увеличилась на 0,3% - до $25,87 тыс. Из неё, по аналогии с официальными индикаторами, исключены подарки с наиболее волатильными ценами - лебеди. Однако за прошедший год стоимость этих птиц не изменилась, оставшись на уровне $13,125 тыс. за штуку, что, к тому же, практически совпадает с их ценой в 1984 году.

"Несмотря на достижение фондовым рынком рекордов, для праздников приятным является то, что индекс остался относительно стабильным в этом году", - отмечает главный инвестиционный аналитик PNC Financial Services Group Аманда Агати.

В целом стоимость шести составляющих индекса осталась на прошлогоднем уровне. Наиболее существенно в этом году подорожали золотые кольца - на 10%. Между тем цена горлицы упала сразу на 20%, причем это стало первым снижением с 2004 года.

Стоимость жилья для куропатки - грушевого дерева - сократилась на 5%. При этом цена самой птицы не изменилась, но в итоге куропатка вместе с деревом стоят на 4,5% меньше, чем в прошлом году.

Гусыни подорожали по итогам второго года подряд (на 7,7%). За услуги музыкантов придется заплатить на 0,8% больше, чем в прошлом году.

Полный набор подарков из песни, заказанный через интернет, сейчас обошелся бы покупателю в $194,503 тыс., что на 0,1% превышает цену годом ранее. Онлайн-покупка всех упоминаемых в песенке товаров в одном экземпляре обошлась бы американцу также на 0,1% дороже - в $42,259 тыс. Значительная разница по сравнению с покупкой подарков в обычном магазине связана с высокой стоимостью доставки, в особенности живых птиц.