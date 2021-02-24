"АвтоВАЗ" договорился с "Северсталью" о поставках металлопроката в 2021 г.

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" и ПАО "Северсталь" подписали соглашение о поставке металлопроката на 2021 год.

Официальный представитель "Северстали" пояснил "Интерфаксу", что это первый годовой контракт меткомпании с 2012 года.

По условиям соглашения, компания в течение года будет выполнять поставки всех потребляемых клиентом видов металла: холоднокатаного, оцинкованного и горячекатаного травленого, говорится в сообщении металлургической компании.

Дополнительные возможности для расширения сотрудничества между "Северсталью" и "АвтоВАЗом" дало строительство нового непрерывно-травильного агрегата №4.

"... В течение 2021 года мы планируем предлагать "АвтоВАЗу" металл, который производится на новой линии, и приступить к одобрению новых позиций у партнера", - цитирует пресс-служба генерального директора "Северстали" Александра Шевелева.

Возможность для поддержания и дальнейшего развития сотрудничества, в том числе, дали результаты оценки ASES (Alliance Suppliers Evaluation Standard - ИФ, стандарт оценки системы менеджмента качества поставщиков альянса Renault-Nissan-Mitsubishi), проведенной в 2020 году.

Череповецкий металлопрокат уже поставляется на большинство моделей, которые собираются на автомобильных заводах альянса в РФ. Его применяют в изготовлении таких элементов кузова автомобиля, как двери, капот, крышка багажника, крылья, боковины, силовые элементы и штампованные диски колес.

Владельцем 100% АО "АвтоВАЗ" является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

ПАО "Северсталь" – вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании – Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций. В свободном обращении находится 21,51%, 1,47% приходится на казначейские акции.