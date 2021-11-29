"Северсталь" не приняла упрёк "АвтоВАЗа" в росте цен на металл

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Северсталь", владелец которой Алексей Мордашов сейчас возглавляет отраслевое объединение металлургов "Русская сталь", вступила в заочную полемику с "АвтоВАЗом", предрекшим рост цен на автомобили из-за "неизбежного подорожания" стали после отмены экспортных пошлин на неё.

В минувшую пятницу "АвтоВАЗ" заявил, что прогнозирует рост цен на автомобили после завершения действия экспортных пошлин на сталь, и попросил продлить эту программу на следующий год.

"Как только были введены пошлины, буквально на следующий месяц цены начали стабилизироваться и откатываться вниз. Но, к сожалению, экспортные пошлины установлены только до конца этого года, мы уже видим, что ноябрь к октябрю цены на сталь выросли где-то от 4 до 11%", - сказал на прошлой неделе вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей Громак в ходе "круглого стола" в Совете Федерации.

"Мы вынуждены предсказывать, что как только действие пошлин закончится, снова начнется взрывной рост цен на данный вид сырья и, как следствие, рост цен на всю продукцию, в том числе автомобили. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к правительству РФ с просьбой продлить действие экспертных пошлин на металлопродукцию на 2022 год. Мы с коллегами по автомобильной отрасли уже обратились с соответствующей просьбой в Минпромторг России, надеюсь, в министерстве нас поддержат", - добавил он.

В "Северстали" в ответ на это заявили, что заключение автопроизводителями долгосрочных контрактов с металлургами на поставку стали существенно ограничивает первых от ценовых колебаний на внутреннем рынке.

"Ценовые колебания на рынке стали автопроизводители практически не ощущают: все без исключения производители сотрудничают с поставщиками стали на основе долгосрочных контрактов, предусматривающих формульное ценообразование со сглаживающими коэффициентами, либо фиксированные цены на весь срок действия контракта, что в значительной степени сглаживает влияние ценовых колебаний для них", - сказал "Интерфаксу" представитель "Северстали".

В металлургической компании также отметили, что доля стали в себестоимости автомобиля в среднем составляет 5% - и "влияние роста цен на сталь несоизмеримо с тем ростом цен на продукцию автопрома, который наблюдался в последний год". При этом в "Северстали" напомнили, что даже спотовые цены на сталь с июля начали плавное понижение, и снижались в течение августа - ноября.

"Складывается впечатление, что коллеги пытаются переложить проблемы собственной отрасли - дефицит микрочипов, значительный рост цен на другие, зачастую более значительные в структуре себестоимости, комплектующие и материалы и т.д. - на металлургов, а также усилить свою переговорную позицию в преддверии сезона", - добавили в меткомпании.

Источник в одной из крупных металлургических компаний, являющейся поставщиком проката для российского автопрома, удивился такому заявлению представителя "АвтоВАЗа", сказав, что "на протяжении всего годового процесса переговоров по ценам с потребителями претензий у автопроизводителей не возникало".

Согласно данным Росстата, с начала года новые легковые автомобили отечественных марок подорожали на 15,1%, машины иностранных марок - на 12,5%. Ранее ведомство сообщало, что к концу III квартала 2021 г. рост цен на легковые машины в РФ уже превышал 10%: стоимость новой отечественной легковой машины к тому моменту увеличилась на 12,5%, иномарки - на 10,1%. На фоне глобального дефицита полупроводников, который стал сдерживающим фактором для российского авторынка, ведомство фиксировало почти трехпроцентный скачок цен на машины российской сборки за первую неделю сентября.

В профильном ведомстве "Интерфаксу" заявили, что "формирование отпускных цен на автомобили зависит от многих факторов, в том числе и от цен на металлопродукцию, полупроводники, логистику и т.д., но решающим среди всех факторов в условиях товарного дефицита является баланс платежеспособного спроса и предложения".

Что касается продления экспортных пошлин на металлопродукцию, то обсуждение этого вопроса в Минпромторге не идёт, заявили в министерстве.