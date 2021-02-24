РФ разместила в юанях и иенах 20% валютной части ФНБ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), отдав 20% азиатским валютам. Для этого одинаковому сокращению была подвергнута доля доллара и евро.

Как говорится в сообщении Минфина, в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%.

Изменения "направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ", сказано в сообщении.

Необходимые валютные операции уже проведены, следует из релиза. "В феврале 2021 года Минфин России завершил необходимые конверсионные операции в целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре", - говорится в сообщении.

Новость дополняется