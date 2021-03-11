Володин заявил, что Россия сокращает зависимость от доллара

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", - сказал Володин журналистам.

Он напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую иену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно. При этом доли доллара США и евро были снижены с 45% до 35%. Доля фунта стерлингов осталась на уровне 10%, отметил спикер Госдумы.

Минфин РФ 24 февраля сообщал, что Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, отдав 20% азиатским валютам. Для этого одинаково снизили долю доллара и евро. Изменения "направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ", отмечал Минфин.

Министерство еще в 2019 году заявляло о намерении обновить валютную структуру ФНБ, приблизив ее к валютной структуре международных резервов. Так, замминистра финансов РФ Владимир Колычев отмечал, что "доля доллара будет пониже, валюты разные рассматриваются, естественно, все резервные, те, которые по стандартам МВФ в резервные включаются, в том числе юани и другие страны".

Объем ФНБ на 1 февраля составил 13 трлн 649,3 млрд рублей, или 11,8% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $179 млрд. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $51,248 млрд, 44,169 млрд евро, 8,55 млрд фунтов стерлингов и 272,7 млн рублей.