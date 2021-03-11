Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:24Заразились
на 10.03В России 4 351 553+9 079В мире 117 557 807+415 038

Володин заявил, что Россия сокращает зависимость от доллара

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", - сказал Володин журналистам.

Он напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую иену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно. При этом доли доллара США и евро были снижены с 45% до 35%. Доля фунта стерлингов осталась на уровне 10%, отметил спикер Госдумы.

Минфин РФ 24 февраля сообщал, что Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, отдав 20% азиатским валютам. Для этого одинаково снизили долю доллара и евро. Изменения "направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ", отмечал Минфин.

Министерство еще в 2019 году заявляло о намерении обновить валютную структуру ФНБ, приблизив ее к валютной структуре международных резервов. Так, замминистра финансов РФ Владимир Колычев отмечал, что "доля доллара будет пониже, валюты разные рассматриваются, естественно, все резервные, те, которые по стандартам МВФ в резервные включаются, в том числе юани и другие страны".

Объем ФНБ на 1 февраля составил 13 трлн 649,3 млрд рублей, или 11,8% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $179 млрд. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $51,248 млрд, 44,169 млрд евро, 8,55 млрд фунтов стерлингов и 272,7 млн рублей.

Россия доллар Вячеслав Володин

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до $68,5 за баррель

Газ в Европе за первую декаду марта подорожал на 10%

Газ в Европе за первую декаду марта подорожал на 10%

Дефицит бюджета США за пять месяцев финансового года превысил $1 трлн

Bloomberg подсчитал рост мирового ВВП при увеличении доли работающих женщин

Bloomberg подсчитал рост мирового ВВП при увеличении доли работающих женщин

ЦБ вскрыл первый сговор телеграм-манипуляторов торгами

ЦБ вскрыл первый сговор телеграм-манипуляторов торгами

"Яндекс" запустил сервис безналичной оплаты Yandex Pay

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

"Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

Сайты Кремля и Госдумы "упали" из-за сбоев у "Ростелекома"

Замедление Twitter коснется только загрузки фото и видео

Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов впервые за три недели

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');