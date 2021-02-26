Цены на нефть завершают ростом четвертый месяц подряд

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают ростом четвертый месяц подряд.

Ограничение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ сократило предложение нефти на мировом рынке и позволило несколько уменьшить раздутые запасы, при том что спрос на нефть восстанавливается по мере выхода мировой экономики из кризиса. Стоимость Brent в феврале увеличилась на 19%, WTI - на 21%.

"Быстрое увеличение спроса в следующие шесть месяцев может привести к подъему цен на нефть до $70-80 за баррель", - отмечает вице-президент IHS Markit в Сингапуре Виктор Шум.

"Предложение нефти на мировом рынке не сможет удовлетворять повышающийся спрос, если конечно Саудовская Аравия не начнет наращивать добычу", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по Москве в пятницу составила $66,25 за баррель, что на $0,63 (0,94%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 25 февраля эти контракты подешевели на $0,16 (0,2%) - до $66,88 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $62,81 за баррель, что на $0,72 (1,13%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг. Накануне эти контракты подорожали на $0,31 (0,5%) - до $63,53 за баррель, максимума с 1 мая 2019 года.

В центре внимания рынка заседание ОПЕК+, намеченное на следующую неделю, и трейдеры ждут от него сигналов о возможном изменении стратегии. Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что ОПЕК+, возможно, будет обсуждать увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в ходе мартовской встречи.