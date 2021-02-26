Российские биржевые индексы упали в пределах 2,5%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Утром в пятницу торги на российском рынке акций начались падением котировок blue chips на фоне отката вниз цен на нефть, роста доходности гособлигаций США и на фоне опасений разгона мировой инфляции.

К 10:01 индекс МосБиржи упал на 1,7%, до 3350,66 пункта, минимумом сессии стал уровень в 3345,53 пункта. Индекс РТС упал на 2,5%, до 1413,7 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3%.

Доллар подешевел на 11 копеек до 74,65 рубля, золото подешевело на 0,8%, до $1761,6 за унцию.

Подешевели акции "Яндекса" (-3%), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), "ММК" (-2,6%), ГДР TCS Group (-2,6%), акции Сбербанка (-2,4% и -2% "префы"), "Роснефти" (-1,9%), "Северстали" (-1,8%), "Норникеля" (-1,8%), "Газпрома" (-1,7%), "НЛМК" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,6%), "Татнефти" (-1,6%), UC Rusal (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,5%), "Магнита" (-1,5%), банка ВТБ (-1,3%), АФК "Система" (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Россетей" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1%), "Московской Биржи" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), Polymetal (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,3%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу негативный: сырьевые контракты снижаются, индексы Азии активно падают, сырьевые валюты под давлением. Доходность 10-летних американских казначейских обязательств (на максимуме доходность поднималась до 1,614%) сравнялась с дивидендной доходностью S&P 500, что оказывает существенное влияние на восприятие риска. Доходность по японским 10-летним бондам продолжает расти, провоцируя обвал на фондовом рынке. Продолжается подготовка к голосованию по пакету "Спасения Америки" - вопрос его финансирования остается открытым, и он непосредственно влияет на динамику доходностей казначейских обязательств. Рост доходностей провоцирует некоторое усиление американской валюты, которое оказывает давление на нефть и золото.

К тому же в США около 4 млн б/с перерабатывающих мощностей пока не вернулись к работе после погодных аномалий, что влияет на текущий спрос. В основном, восстановление работы НПЗ ожидается в течение следующей недели, но в отдельных случаях ремонтные работы могут потребовать более длительного периода. Также на грядущей неделе состоится совещание ОПЕК+, от которого ждут заявлений о постепенном восстановлении производства. Соответственно, концовку недели нефтяные контракты встречают в режиме фиксации прибыли, тем более, что за февраль рост цены барреля составил около 20%. Российские индексы в пятницу возобновили снижение, однако рубль может приостановить свое ослабление, так как слишком сильно отреагировал на ситуацию еще накануне, полагает Кочетков.

В США в четверг цены акций упали на 1,8-3,5% на фоне роста доходности гособлигаций США, спровоцировавшего распродажи на рынке акций из-за тревог по поводу потенциального ужесточения условий заимствования. Инвесторы также опасаются, что рост доходности US Treasuries может ослабить относительную привлекательность акций, стимулировав спрос на активы с фиксированным доходом, пишет MarketWatch.

Оптимистичные новости относительно вакцин от коронавируса и комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла по поводу ситуации в экономике и курса денежно-кредитной политики во вторник и среду способствовали локальному ослаблению тревог, связанных с ростом доходности гособлигаций, но в четверг опасения инвесторов вновь усилились.

Распродажа на рынке облигаций также усиливает опасения, связанные с инфляцией.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-сити Эстер Джордж заявила, что инфляция в США может быстро ускориться, когда большее число американцев будет вакцинировано от COVID-19, и ФРС следует внимательно следить за ценовыми сигналами.

Пересмотренная предварительная оценка роста ВВП США за IV квартал 2020 года составила 4,1% при прогнозах повышения до 4,2% с ранее объявленных 4%.

Вслед за США падает в пятницу фондовая Азия (японский индекс Nikkei 225 упал на 4%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng теряет 3,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Доходность 10-летних US Treasuries минувшей ночью превышала отметку 1,6% (максимум более чем за год), а в пятницу утром она составляла 1,47% годовых.

Рост доходности гособлигаций отражает все большую уверенность инвесторов в восстановлении экономики, но также ожидания ускорения инфляции, что может в конечном счете побудить мировые центробанки поднять процентные ставки, чтобы сдержать повышение цен, пишет Associated Press. Рост доходности также снижает привлекательность акций относительно облигаций для некоторых инвесторов, вследствие чего акции падают в цене.

Розничные продажи в Японии в январе сократились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Снижение продаж ускорилось по сравнению с декабрем прошлом года (-0,2%). Эксперты в среднем ожидали падения розничных продаж в прошлом месяце на 2,6%, сообщает Trading Economics. Относительно предыдущего месяца розничные продажи в Японии уменьшились на 0,5% после снижения на 0,7% в декабре.

На нефтяном рынке цены в пятницу также снижаются, хотя и завершают февраль уверенным ростом (подъем фиксируется 4-й месяц подряд); цена нефти Brent находится на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов российского рынка акций в четверг.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 1,5%, до $65,89 за баррель (-0,2% в четверг), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 1,4%, до $62,63 за баррель (+0,5% в четверг).

Ограничение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ сократило предложение нефти на мировом рынке и позволило несколько уменьшить раздутые запасы, при том что спрос на нефть восстанавливается по мере выхода мировой экономики из кризиса. Стоимость Brent в феврале увеличилась на 19%, WTI - на 21%.

В центре внимания рынка заседание ОПЕК+, намеченное на следующую неделю, и трейдеры ждут от него сигналов о возможном изменении стратегии. Ранее на этой неделе Reuters сообщил, что ОПЕК+, возможно, будет обсуждать увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в ходе мартовской встречи.