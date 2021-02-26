Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

"Роснефть" в январе расширила геологическую базу "Восток Ойла"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Новые "дочки" "Роснефти", которые компания купила у "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) бизнесмена Эдуарда Худайнатова в рамках Пайяхского проекта, в январе 2021 года получили 2 участка для геологического изучения на Таймыре, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Так, "Таймырнефтегаз" получил Восточно-Паяхский участок для геологического изучения по заявительному принципу, а "НГХ-Недра" (входит в "Таймырнефтегаз") получила Восточно-Песчаный участок по принципу фланга.

"Таймырнефтегаз" становится сырьевой основой арктического проекта "Роснефти" - "Восток Ойла", куда уже входят месторождения Ванкорского кластера и флагманский Западно-Иркинский участок (здесь открыто одноименное месторождение с запасами нефти 0,5 млрд тонн). Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" до 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).

Роснефть Минприроды

Новости

"Яндекс" разделит бизнес-направления на две отдельных группы

Цены на нефть завершают ростом четвертый месяц подряд

Цены на нефть завершают ростом четвертый месяц подряд

Рынок акций РФ в четверг отыграл потери предыдущего дня

Цены производителей на бензин в РФ в январе подскочили на 8,5%

Цены производителей на бензин в РФ в январе подскочили на 8,5%

Один из организаторов IPO Fix Price оценил компанию в диапазоне $10,2-11,6 млрд

Один из организаторов IPO Fix Price оценил компанию в диапазоне $10,2-11,6 млрд

Японский индекс Nikkei 225 обновил максимум за 30 лет

Михаил Задорнов назвал биткойн "синонимом МММ"

Wintershall Dea заявила, что предоставила Nord Stream 2 AG достаточно денег

Wintershall Dea заявила, что предоставила Nord Stream 2 AG достаточно денег

ВТБ спрогнозировал прибыль на 2021 год в диапазоне 250-270 млрд руб.

Brent подорожала до $67,19 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');