"Роснефть" в январе расширила геологическую базу "Восток Ойла"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Новые "дочки" "Роснефти", которые компания купила у "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) бизнесмена Эдуарда Худайнатова в рамках Пайяхского проекта, в январе 2021 года получили 2 участка для геологического изучения на Таймыре, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Так, "Таймырнефтегаз" получил Восточно-Паяхский участок для геологического изучения по заявительному принципу, а "НГХ-Недра" (входит в "Таймырнефтегаз") получила Восточно-Песчаный участок по принципу фланга.

"Таймырнефтегаз" становится сырьевой основой арктического проекта "Роснефти" - "Восток Ойла", куда уже входят месторождения Ванкорского кластера и флагманский Западно-Иркинский участок (здесь открыто одноименное месторождение с запасами нефти 0,5 млрд тонн). Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" до 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).