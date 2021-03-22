Главгосэкспертиза одобрила проект строительства морского терминала для "Восток Ойла"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на результаты инженерных изысканий и проектные документы по строительству объектов нефтяного терминала "Порт бухта Север" на Таймыре, сообщила пресс-служба ведомства.

Проект предполагает строительство причалов протяженностью 1276 метров. Расчетная пропускная способность терминала при полном развитии - 28,36 млн тонн нефти в год, грузоперевалка - 26,98 млн тонн нефти в год.

Работы планируются в три этапа. Сначала там возведут причал портофлота и причалы для выгрузки строительных грузов, построят контрольно-пропускной пункт, эстакады для досмотра автотранспорта, ремонтно-механические мастерские, площадки для хранения генеральных грузов и заправки погрузчиков. Также будут установлены трансформаторные подстанции, водомерный узел, эстакада для инженерных сетей и иные вспомогательные здания и сооружения.

Второй этап предполагает возведение технологических причалов и объектов терминала для отгрузки 26,1 млн тонн нефти в год. Также планируется обустройство участка мойки и площадки обслуживания бонов, открытого склада для контейнеров с оборудованием, прокладка технологического трубопровода, размещение буферной емкости дизельного топлива, блока системы измерений количества и качества нефти, насосной станции откачки и других базовых производственных объектов.

В рамках третьего этапа запланировано обустройство акватории порта, установка средств навигационного оборудования и возведение объектов системы обеспечения безопасности мореплавания.

Нефтяной терминал "Порт бухта Север" строится на базе расширяемого морского порта Диксон на Таймыре. Терминал необходим для перегрузки на танкеры и дальнейшей транспортировки нефти с месторождений проекта "Восток Ойл" по Северному морскому пути в порты России, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В "Восток Ойл" входят активы "Роснефти" на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн, месторождения Ванкорского кластера. С недавнего времени в "Восток Ойл" вошло Пайяхское месторождение с запасами более 1 млрд тонн нефти. Кроме того, "Восток Ойл" активно участвует в аукционах на недропользование на севере Красноярского края.

"Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, в рамках второй - до 100 млн тонн.