Связанные с LVMH компании купят мажоритарную долю в Birkenstock

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Инвестиционная L Catterton, связанная с французским производителем товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, заключила соглашение о покупке мажоритарной доли в германском производителе обуви Birkenstock, оценив компанию в 4 млрд евро.

Financiere Agache, принадлежащая компании главы LVMH Бернара Арно Groupe Arnault, также участвует в сделке.

Как сообщается в пресс-релизе Birkenstock, братья Кристиан и Алекс Биркеншток сохранят долю в компании. Компании не раскрыли условий соглашения.

"В лице L Catterton и Financiere Agache мы нашли не просто акционеров, но и партнеров в достижении наших целей глобального роста", - сказал Оливер Райхерт, который вместе с Маркусом Бенсбергом возглавлял Birkenstock с 2012 года.

Новые владельцы германской компании намерены добиться роста на рынках Китая и Индии, а также наращивать онлайн-торговлю и прямые продажи потребителям.

В Birkenstock отметили, что минувший год стал рекордным, несмотря на то, что пандемия COVID-19 нанесла ущерб многим представителям отрасли. Компания еще не обнародовала результаты за 2020 финансовый год, однако представитель Birkenstock сообщил, что ее выручка составила около 721,5 млн евро, полученных годом ранее, пишет FT.

Глобальный штат Birkenstock составляет более 4300 человек. В финансовом году, завершившемся в сентябре 2019 года, компания увеличила чистую прибыль на 40% - до 129 млн евро.

Интерес к покупке доли в Birkenstock также проявляли CVC Capital Partners и Permira, напоминает Financial Times.

Германская компания изучала возможность продажи доли в течение нескольких месяцев при поддержке Goldman Sachs, сообщили два осведомленных источника FT. Изначально Birkenstock планировала продать долю конкурирующей компании.

Birkenstock, основанная в 1774 году, специализируется на производстве сандалий и другой обуви. В 2017 году компания расширила свое портфолио за счет выпуска товаров для сна и натуральной косметики.

L Catterton была образована в 2016 году в результате слияния холдинговой компании семьи Арно с американской инвестиционной Catterton.