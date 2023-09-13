Германский производитель обуви Birkenstock планирует IPO в США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Германский производитель обуви Birkenstock планирует провести первичное размещение акций в США. Финансовые детали IPO в сообщении, направленном регулятору, не уточняются.

Выручка Birkenstock за шесть месяцев, завершившихся 31 марта, составила 644,17 млн евро, это на 19% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль упала на 45,3% - до 40,21 млн евро, сообщается в документе.

Планируется, что акции компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BIRK. Основными организаторами размещения выступают Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley.

Мажоритарный акционер Birkenstock - инвестиционная фирма L Catterton, связанная с французским производителем товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA. После размещения L Catterton останется основным владельцем акций компании.

Birkenstock, основанная в 1774 году, специализируется на производстве сандалий и другой обуви. В 2017 году компания расширила свое портфолио за счет выпуска товаров для сна и натуральной косметики. Глобальный штат насчитывает около 5,5 тысячи человек.

В фильме "Барби", вышедшем на экраны в 2023 году, актриса Марго Робби носила розовые сандалии Birkenstock, что повысило популярность бренда среди поклонников моды.