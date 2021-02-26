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Строительного мега-подрядчика "Газпрома" возглавит начальник департамента закупок монополии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Генеральным директором АО "Газстройпром" назначен Николай Ткаченко, ранее возглавлявший департамент закупок "Газпрома" (Департамент 647), сообщила газовая монополия.

Вместо Ткаченко главой Департамента 647 стал Андрей Чеканский, занимавший должность начальника управления в этом подразделении.

Кроме того, в целях совершенствования организационной структуры ПАО "Газпром" функции и численность Департамента 101 (контроль аппарата правления и документооборот) переданы в аппарат правления. Ирина Милютина, возглавлявшая данный сектор, назначена заместителем председателя правления - руководителем аппарата правления.

"Вячеслав Коптелов, возглавлявший аппарат правления, переходит на другую работу", - сообщает "Газпром".

"Газстройпром" создан в 2018 году "Газпромом" и Газпромбанкомна базе "Стройгазконсалтинга", затем мегаподрядчик консолидировал группу "Стройгазмонтаж" и другие строительные активы, обслуживающие газовый концерн. Выручка подрядчика за 2020 год оценивается в 234 млрд рублей.

Газстройпром Николай Ткаченко

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