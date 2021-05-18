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"Газстройпром" консолидировал активы СГК, СГМ, СТНГ, "Газпром автоматизации"

Покупку СТНГ у Геннадия Тимченко и его семьи в "Газпроме" пока не подтверждали.

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Газстройпром" завершил юридическую консолидацию строительных активов, в его периметр вошли "Стройгазконсалтинг" (СГК), "Стройгазмонтаж" (СГМ), "Стройтранснефтегаз" (СТНГ), а также "Газпром автоматизация", сообщил начальник департамента 644 "Газпрома" Андрей Фик.

Заместитель председателя правления - начальник департамента Олег Аксютин добавил, что "там есть еще зависимые компании".

"Мы сейчас имеем крупного подрядчика, можно сказать, имеем "одно окно", которое работает на единых, понятных принципах для всех компаний группы, по крайней мере, сейчас это все выстраиваем", - сказал Аксютин.

"С ГСП мы имеем определенную синергию, потому что мы работаем сегодня фактически с одним окном, и те требования, которые мы сегодня предъявляем, проще предъявить одному подрядчику, который распространил бы в рамках своей группы, уже понимая, что существует прозрачность и затрат, и формирования бюджетов, и совместно принимая те или иные решения, не отдавая на откуп, а четко вписываясь в тот объем затрат, который у нас определен в рамках нашей программы", - добавил он.

По его словам, помимо "Газстройпрома" на стройках "Газпрома" также работают и другие компании: "Говоря о рынке, в принципе - рынок никуда не ушел, потому что на стройках "Газпрома" работают и другие компании, которые не имеют отношения к ГСП. ГСП также там, где мы конкурс проводим, принимает участие на равных прочих условиях, то есть рыночная составляющая никуда не ушла, она осталась. Мы считаем, это важная составляющая для того, чтобы можно было, сверять цифры стоимости предлагаемых услуг и эффективность работы".

"Газстройпром" был создан в 2018 году "Газпромом" и Газпромбанком на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов СГК. "Газстройпром" профинансировал покупку у Аркадия Ротенберга холдинга СГМ. Покупку СТНГ у бизнесмена Геннадия Тимченко и его семьи в "Газпроме" пока не подтверждали.

Газпром Газстройпром Газпромбанк. Аркадий Ротенберг СГМ СТНГ Геннадий Тимченко

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