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"ВСМПО-Ависма" сократила долю в "РусГидро" ниже 5%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Производитель титана "ВСМПО-Ависма" сократил долю в "РусГидро" до 4,954%, сообщила компания.

По данным раскрытия, до этого "ВСМПО-Ависма" принадлежало 5,013% обыкновенных акций энергокомпании (владеет ими через дочернее "Авитранс").

На начало 2020 года у "Авитранс" было 5,95% обыкновенных акций (6,05% уставного капитала) "РусГидро", к концу года доля сократилась до 5,31%. Снижение произошло, в том числе, за счет увеличения уставного капитала энергокомпании.

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"Коммерсантъ" в июне прошлого года писал, что производитель титана, столкнувшись с финансовыми трудностями из-за падения спроса на свою продукцию, хочет продать весь пакет "РусГидро". Источники издания тогда говорили, что компания не хочет продавать акции в рынок и ищет покупателя.

"ВСМПО-Ависма" скупала акции "РусГидро" с рынка в 2017 и 2018 годах, потратив на это совокупно $336 млн (тогда бумаги "РусГидро" торговались также на уровне 0,75 руб. за штуку). На рынке не было четкого понимания, зачем титановый гигант покупает миноритарную долю в гидрогенерирующем бизнесе. В самой компании сделку называли портфельной инвестицией, отмечая, что планируют удерживать акции "РусГидро" "для получения дохода от дивидендов и роста котировок".

ВСМПО-Ависма РусГидро

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