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Три члена правления "РусГидро" решили покинуть компанию

Три члена правления "РусГидро" решили покинуть компанию
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Три члена правления ПАО "РусГидро" Андрей Казаченков, Сергей Васильев и Байрта Первеева приняли решение завершить работу в компании, рассказали "Интерфаксу" источники, знакомые с готовящимися перестановками.

При этом в "РусГидро" вернется Сергей Теребулин. Он будет курировать финансовый и корпоративно-правовой блок, за который отвечал Казаченков, знает один из источников "Интерфакса".

Вопрос об определении состава правления "РусГидро" внесен в повестку заседания совета директоров компании 15 февраля.

Представитель "РусГидро" отказался комментировать повестку заседания, отметив только, что предлагаемые изменения в составе правления связаны с введением в его состав менеджеров, отвечающих за приоритетные направления деятельности компании.

Теребулин в 2006-2016 гг. возглавлял департамент корпоративных финансов "РусГидро", а с 2016 г. перешел в ПАО "ФСК ЕЭС" на должность зампреда правления компании. Но весной 2020 г. совет директоров "ФСК" досрочно прекратил полномочия правления компании в связи с передачей функций единоличного исполнительного органа компании в ПАО "Россети". После этого Теребулин оставался в компании в должности советника, пояснял один из собеседников "Интерфакса".

В свою очередь Казаченков в 2009-2015 гг. работал советником председателя правления, зампредом и первым зампредом правления "ФСК ЕЭС", а в 2015 г. пришел в "РусГидро".

Васильев в 2017 г. был назначен директором дивизиона "Дальний Восток" "РусГидро". Первеева с 2015 г. отвечала за управление персоналом и организационное развитие. Оба были избраны в правление в сентябре 2020 г.

В ноябре 2020 г. в "РусГидро" сменился гендиректор компании - вместо ушедшего на должность министра энергетики Николая Шульгинова ее возглавил Виктор Хмарин. В январе 2021 г. он был утвержден в этой должности на пять лет.

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании - Росимущество (61,2%). Долей в 13,1% владеет ВТБ, еще 5,9% принадлежит ООО "Авитранс" (входит в "ВСМПО-Ависма" ).

РусГидро Сергей Теребулин

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