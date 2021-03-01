Всплеск цен на курятину и яйца привлек внимание чиновников

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Всплеск потребительских цен на мясо кур, который Росстат фиксирует в последние несколько недель, привлек внимание чиновников.

В понедельник ситуация обсуждалась на еженедельном совещании по мониторингу цен на социально значимые товары у первого вице-премьера Андрея Белоусова, по итогам Федеральной антимонопольной службе поручили проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения стоимости продукции и злоупотребления доминирующим положением, сообщил "Интерфаксу" один из участников совещания.

ФАС по поручению Белоусова приступила к проверкам производителей мяса курицы и яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства, заявили в ведомстве.

По данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля темпы роста потребительских цен на мясо кур ускорились до 1,9% против 1,4% неделей ранее. По сравнению с январем этого года курятина подорожала на 4,2%.

Яйца на неделе с 16 по 24 февраля подорожали на 1,1%, неделей ранее рост составлял 0,9%. По сравнению с январем цены повысились на 2,6%.

Как заявил "Интерфаксу" источник в мясной отрасли, подозревать производителей в нарушении антимонопольного законодательства нет оснований, поскольку на рынках и мяса птицы, и яиц очень высока конкуренция. Доля группы "Черкизово", ведущего производителя курятины в РФ, не превышает 15%, на долю пяти крупнейших компаний приходится не более 35% рынка.

Производством яиц занимается более 200 компаний, на долю крупных приходится 3-4% рынка, сказал он, добавив, что при таких условиях трудно говорит о картельном сговоре.

Между тем, как завил накануне Минсельхоз, оснований для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания в стране нет. Не прогнозирует ведомство и дефицита продовольствия, поскольку производство растет устойчивыми темпами и позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и по некоторым показателям перевыполнять пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности.