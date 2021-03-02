Отпускные цены на птицу и яйца в РФ предложили заморозить на 2 месяца

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Отпускные цены на мясо птицы и яйца могут быть заморожены на два месяца.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, с такой инициативой выступил ряд компаний отрасли.

"Надеюсь, что к ней присоединится максимальное количество производителей", - сказал он, уточнив, что в птицеводстве РФ насчитывается порядка 165 бройлерных компаний и около 200 производителей яиц. "Рынок достаточно большой, разрозненный и говорить за всех было бы неправильно", - добавил он.

По его словам, речь идет об ограничении роста цен на наиболее востребованную продукцию, в частности, на тушки птицы. "Определяются компании и по категориям яиц, на которые не будут повышаться отпускные цены", - сказал он.

Вместе с тем Лахтюхов высказал опасение по поводу финансового состояния отрасли в связи с этой мерой. Рост отпускных цен на продукцию птицеводства, который произошел за последнее время, не компенсировал повышение себестоимости продукции. Себестоимость по сравнению с прошлым годом выросла на 30%, а отпускные цены повысились менее чем на 20%, сообщил он.

В связи с этим птицеводы нуждаются в дополнительной поддержке, считает Лахтюхов. Он положительно оценил объявленные Минсельхозом меры, в частности, возможность возмещения CAPEX на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационных яиц с 2022 года, увеличение предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, пролонгацию льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц.

Но, помимо этого, отрасли очень необходимы субсидии на 1 кг произведенной продукции, считает он. "Ранее правительство два раза прибегало к использованию такого механизма, и он доказал свою эффективность", - сказал глава союза.

Касаясь планов по повышению ставки ввозной таможенной пошлины на инкубационные яйца, Лахтюхов заявил, что это даст стимул для дальнейшего развития российской племенной базы птицеводства, для покрытия дефицита в этой продукции. При этом он отметил, что импорт племенного материала небольшой - "по разным данным, от 15% до 20% от потребности". "Его ограничение будет способствовать строительству репродукторов первого и второго порядка и полному переходу на производство отечественных инкубационных яиц", - считает он.

Рост цен на птицу и яйца в РФ

Как сообщалось, ситуация с ростом цен на мясо птицы и яйца в понедельник, 1 марта, обсуждалась на совещании по мониторингу цен на социально значимые товары у первого вице-премьера Андрея Белоусова. По его итогам Федеральной антимонопольной службе поручили проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением.

По данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля темпы роста потребительских цен на мясо кур ускорились до 1,9% против 1,4% неделей ранее. По сравнению с концом января этого года курятина подорожала на 4,2%. Яйца на неделе с 16 по 24 февраля подорожали на 1,1%, неделей ранее рост составлял 0,9%. По сравнению с концом января цены повысились на 2,6%.

Отчитываясь по итогам работы за январь, группа "Черкизово" сообщала, что продажи куриного мяса в первый месяц года сократились на 4% по сравнению с показателем за январь 2020 года, до 54,56 тыс. тонн. Средняя цена реализации продукции увеличилась на 14%, до 117,67 рубля за килограмм.

Ранее Минсельхоз прогнозировал, что рост отпускных цен на мясо птицы и яйца в этом году останется в рамках продовольственной инфляции и что до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве.

Кроме того, ограничение экспорта зерна и масличных позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что снизит себестоимость производства и сохранить уровень цен на конечную продукцию, сообщало ведомство.